-28 DAĞCI ERCİYES'İN ZİRVESİNDE KAYSERİ (A.A) - 29.10.2010 - Dağcılık Federasyonu tarafından Erciyes Dağı'na düzenlenen 29. Ekim Cumhuriyet Bayramı Tırmanışı, zor şartlarda güçlükle yapılabildi. Tırmanışa başkanlık eden Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, 28 dağcıyla birlikte 3916 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Gece başladığımız zirve tırmanışı, kar yağışı, fırtına ve rüzgar nedeniyle çok zor koşularda gerçekleşti. Hörgüç Kayası'nın altından dolaşarak zirveye ulaştık. Zirvede Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk'' dedi. Karaca, dağcıların zirve defterini imzaladıktan sonra Çobanini bölgesindeki çadırlı kampa ulaşmak için inişe başlayacaklarını kaydetti.