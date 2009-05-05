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28 cenaze toprağa verildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden 44 kişiden 28'inin cenazesi toprağa verildi.

05 Mayıs 2009 03:00

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden 44 kişiden 24'ünün cenazesi katliamın gerçekleştiği köyde, 4'ü de Diyarbakır'da toprağa verildi.

Bilge köyünde nişan törenin yapıldığı Cemil Çelebi'nin evine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 44 kişiden otopsileri yapılan 24 kişinin cesedi gruplar halinde Bilge Köyüne getirildi.

Hayatını kaybeden 24 kişinin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Hasan Duruer, Mazıdağ Kaymakamı Aytaç Akgül, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Damat ile ailesine Diyarbakır'da veda

Mardin'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Arı ailesinden 4 kişinin cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde nişan töreni yapılan eve düzenlenen silahlı saldırıda ölen damat Habib Arı ile babası Mithat, annesi Kafiye ile 3 yaşındaki kız kardeşi Ruşen Arı'nın cenazesi Diyarbakır'a getirildi.

Yaşamını yitiren 4 kişi Yeniköy Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Defin işlemi sırasında kadınlar ağıt yaktı.

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, DTP Diyarbakır milletvekilleri Gültan Kışanak ve Aysel Tuğluk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de cenaze törenine katıldı.

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