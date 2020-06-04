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28 çalışanda Koronavirüs görüldü; Samsun'da Ziraat Bankası'nın çağrı merkezi kapatıldı

04 Haziran 2020 23:18

Samsun Ziraat Bankası Çağrı Merkezi çalışanlarında Koronavirüs tespit edildi. Çağrı merkezi hizmetlerine evde devam etmek üzere belirsiz bir tarihe kadar kapatıldı.

Duvar'ın haberine göre; Ziraat Bankası’nın Çağrı Merkezi çalışanı 28 kiş Koronavirüs şüphesiyle Gazi Devlet hastanesine kaldırıldı. Merkezin Samsun İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından kapatıldığı öğrenildi.

250 kişinin çalıştığı Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çağrı merkezinde çalışanlar evlerine gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri 28 kişinin temas ettiği diğer çalışanlar ve ailelerine yönelik çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan çağrı merkezi çalışanlarının tedavilerine başlandığı öğrenildi. 

 
 

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