28 bin Türk’e Alman pasaportu



Alman vatandaşlığına geçişlerde Türkler başı çekmeye devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı 28 bin olarak kaydedildi. Birinci sıradaki Türkleri 5 bin 500 kişi ile Polonyalılar ve 4 bin 500 kişi ile Ukraynalılar izledi.

2013 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin toplam sayısının 112 bin 350 olduğu, bir önceki yıla göre sayıda bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Diğer yandan başta Türkler olmak üzere pek çok yabancı kökenli, Alman vatandaşlığı için gerekli koşullara sahip olmasına rağmen vatandaşlık başvurusunda bulunmamayı tercih ediyor. Bunda Almanya'nın çifte vatandaşlığa imkan tanımaması önemli rol oynuyor.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre en az on yıldır Almanya'da yaşayan, dolayısıyla vatandaşlık koşulunu yerine getiren yabancı kökenliler ile Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı arasındaki oran 2013 yılında yüzde 2,3 olarak kaydedildi.