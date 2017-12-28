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28 Aralık Perşembe Spor Gündemi

(ÖZEL) Fenerbahçe Doğuş kaptanı Melih Mahmutoğlu: "Önemli olan sezon sonlarına doğru çıkış yakalayıp, iyi oynamak" "Beşiktaş her sene üstüne koyarak gidiyor" "Türkiye'de de her maç ayrı zorlukla geçiyor" "Udoh ve Bogdanovic Fenerbahçe için en iyilerini ve

28 Aralık 2017 12:17

(ÖZEL) Fenerbahçe Doğuş kaptanı Melih Mahmutoğlu: \"Önemli olan sezon sonlarına doğru çıkış yakalayıp, iyi oynamak\"
\"Beşiktaş her sene üstüne koyarak gidiyor\"
\"Türkiye\'de de her maç ayrı zorlukla geçiyor\"
\"Udoh ve Bogdanovic Fenerbahçe için en iyilerini verdi\"
\"Oyuncular her zaman nerede oynaması gerekiyorsa orada oynar\"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
16.30 Boluspor - Teleset Mobilya Akhisaspor
20:30 Beşiktaş - Osmanlıspor

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

2017 DÜNYA FUTBOL ÖDÜLLERİ
20:30 2017 Dünya Futbol Ödülleri sahiplerini bulacak. \"Yılın Futbolcusu\" ödülünün yanı sıra \"Yılın Teknik Direktörü\", \"Yılın Takımı\" ve \"Yılın En İyi Hakemi\" gibi birçok dalda ödüller verilecek.

EUROLEAGUE
20.45 Fenerbahçe - Real Madrid

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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