28 Ağustos Pazartesi Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli Takım, saat 11.00\'den itibaren İstanbul\'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde toplanacak.
19.00 Ukrayna maçının hazırlıkları başlayacak (Basına kapalı)
Süper Lig ekipleri milli ara haftası nedeniyle izinli.
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Milliler, Çekya ile Belçika maçları için İstanbul\'da toplanacak.
VOLEYBOL
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ediyor.
21.30 Türkiye - Fransa
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
16:00 Konak Belediyesi - Gintra-Universitetas
JUDO
Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan\'da başlayacak.
Erkekler 60 kiloda Bekir Özlü podyuma çıkacak.