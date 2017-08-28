T24 LogoT24 Logo
Spor

28 Ağustos Pazartesi Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI A Milli Takım, saat 11

28 Ağustos 2017 12:15

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli Takım, saat 11.00\'den itibaren İstanbul\'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde toplanacak. 
19.00 Ukrayna maçının hazırlıkları başlayacak (Basına kapalı)

Süper Lig ekipleri milli ara haftası nedeniyle izinli.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Milliler, Çekya ile Belçika maçları için İstanbul\'da toplanacak.

VOLEYBOL
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ediyor.
21.30 Türkiye - Fransa

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
16:00 Konak Belediyesi - Gintra-Universitetas

JUDO
Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan\'da başlayacak.
Erkekler 60 kiloda Bekir Özlü podyuma çıkacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MİLLİ FUTBOL TAKIMI A Milli TakımTFF Hasan Doğan Milli Takımlar KampEğitim TesisleriUkraynaBasınaLigMİLLİ FUTBOL TAKIMI MillilerBelçikaVOLEYBOL Avrupa Voleybol Konfederasyonu CEVAvrupa Erkekler VoleybolTürkiyeFransa UEFA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24