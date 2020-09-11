273 kilo uyuşturucuyla polis arabasına çarpan sürücü suçlu bulundu

T24 Dış Haberler

Avustralya'da 145 milyon dolar değerinde uyuşturucu yüklü minibüsü ile bir polis arabasına çarpan Simon Tu, satılması için çok miktarda yasaklı uyuşturucu tedarik etmekten suçlu bulundu.

New South Wales Bölge Mahkemesi, Tu'yu 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay Temmuz ayında Sidney'de meydana geldi. Polis merkezindeki memurlar dışarıdan yüksek bir ses gelince dışarı çıktı ve iki polis arabasının ciddi anlamda hasarlandığını gördü. Polis arabasına çarpan diğer araç ise görünürde yoktu. Polisler bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarından sorumlu minibüsü buldu ve çevirmede yakaladı.

Polis, minibüsü ararken içinde karton kutulara koyulmuş 273 kilo metamfetamin buldu. Uyuşturuculara el konuldu ve Tu gözaltına alındı.