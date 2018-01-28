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Spor

2700 amatör maçta Mehmetçik'e destek

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Düşmez: "Zeytindalı Harekatı'nın sonuna kadar arkasındayız ve devletimizin yanındayız" ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -  Türkiye genelinde bugün oynanan 2700 amatör maçta Mehmetçik'e Türk bayrakları v

28 Ocak 2018 18:35

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Düşmez: \"Zeytindalı Harekatı\'nın sonuna kadar arkasındayız ve devletimizin yanındayız\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - 

Türkiye genelinde bugün oynanan 2700 amatör maçta Mehmetçik\'e Türk bayrakları ve pankartlarla destek verildi.
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez, ülkemizin huzur ve güvenliği, Suriye\'nin toprak bütünlüğü ve bölgenin terör yapılarından arındırılması için \"Zeytindalı Harekatı\" azimle ve kararlılıkla devam ediyor diyerek şu açıklamayı yaptı: \'\'Amatörler olarak önemle vurgulamak isterim ki; her zaman lanetlediğimiz terörü bitirmek için Afrin ve bölgesinde başlatılan Zeytindalı Harekatı\'nın sonuna kadar arkasındayız ve devletimizin yanındayız. Bu nedenle tüm illerimizde oynanan amatör müsabakalardan önce \"Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız\" pankartı ile sahaya çıkarak desteğimizi duyurmak istedik. Bu vesile ile şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifa, milletimize başsağlığı dilerim. Allah, askerimizi ve milletimizi korusun ve daima muzaffer kılsın\'\' dedi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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