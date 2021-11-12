270 TL'lik KYK yurdu parasını ödemeyen öğrencilere: Kendinize kalacak bir yer bulun

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan ve bir aylık yurt parasını ödemedikleri için misafir öğrenci statüsüne düşen 100’ü aşkın öğrenci, gittikleri Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde “Bu son izin, kendinize kalacak bir yer bulun” yanıtını aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Kerime Sultan Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yüzü aşkın öğrenci Eylül ayı ücretini yatırmadıkları gerekçesiyle asil öğrenci durumundan misafir öğrenci statüsüne düştü.

Öğrenciler, geçtiğimiz hafta yurtta kalabilmek için izin almaya gittikleri Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden “Bu son izin, kendinize kalacak bir yer bulun” yanıtını aldı.

“Misafir öğrenci konumuna düştüm”

Bianet’e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci “Pandeminin başlamasıyla birlikte KYK’ya hiç ödeme yapamadığını söyledi: “Ben yurda 13 Ekim’de geldim, zaten okullar 11 Ekim’de açıldı. Eylül ayı barınma parası olan 270 liralık borcumuzu ödemedik diye kaydımızı silmişler. Ne bir mesaj gönderdiler ne de aradılar. Önceden her şey için toplu mesaj atıyorlardı. Bize ‘sizin sorumluluğunuz, takip edecektiniz’ dediler. Şu an yurda kayıt yaptırmanın tek çözümü geriye dönük rapor almak, bu da yasal bir şey değil. Bu yola başvuranlar oldu, ancak ben başvurmak istemedim.

"Odadan odaya bavulla taşınıyoruz"

Şu anda pandemi öncesi asil olarak kaldığım yurtta misafir öğrenci statüsündeyim. Odama asil olarak başka birisi yerleştirildi. Bize ‘sizi boş odalara yönlendireceğiz’ dediler. Yurtta asil olarak kalanlar bir haftalığına memleketlerine gitmek için izin alıyor.

Bize 'onlar gelene kadar onların yatağında yatın' diyorlar. Odadan odaya bavulla taşınıyoruz. Şu anda bulunduğumuz ortam hiç hijyenik değil. Benim günde en az 3-4 saat ders çalışmam gerekiyor, mesela çalışırken kapının önünden bavulla birisi geçiyor acaba benim yerime mi geldi diye düşünüyorum.

“Yer bulamazsam okulum uzayacak”

“Şu an Çanakkale’de kiralık evler 3 katı fiyatına, 2 bin liradan başlıyor. Eskiden KYK bursu ile geçiniyordum ama şu anda geçinemiyorum. Kalacak yer bulamazsam okulum bir yıl uzayacak. Çözüm bulamazsam memlekete dönüp seneye Çanakkale’de ev tutup okulumu bitirebilmek için çalışmayı düşünüyorum.”

“Yoğunluktan unuttuk dediler”

Benzer sorun yaşayan bir diğer öğrenci ise; “Normalde ödeme gününün bitmesine on gün kala ‘ödeminizi yapın’ diye mesaj gelirdi o yüzden şüphelenmedim” dedi ve ekledi: “Yurda geldiğimde memurlar ‘iyi ki geldin kaydın silinecek haberin olsun’ dediler. Ben şaka yapıyorlar sanıyordum.

İl Müdürlüğe varana kadar kaydım silindi. Bize niye mesaj atmadınız diye sorduğumda gerekçe olarak yurttaki memur ‘O an çok yoğun oldu. Biz sizi unuttuk’ cevabını verdiler.

"Kalacak yerim yok"

Devletten destek almıyorum, kendim çalışıp para biriktiriyorum. Kalacak yerim yok. Her hafta il müdürlüğüne başvurup yurtta misafir olarak kalmak için izin alıyorum.

Eğer boş yer varsa faydalanıyorum. Sürekli olarak farklı odalarda kalıyorum. Sağlık koşullarını da geçtim, yeter ki başımı sokacak bir yerim olsun diyorum. Geçen hafta izin aldığımda ‘bu son izin haberin olsun’ dediler. Yurttan ayrılmak zorundayım ama kalacak yerim yok.