27 yıl sonra öğrenilen gerçek

Rum Alithia gazetesinin haberine göre olay, doğum kliniğindeki bir ihmalden kaynaklanırken, gerçek, bugün 27 yaşında olan kızlardan birinin DNA testi ısrarı sonucu ortaya çıktı. Karışıklık şüphesi, kızlardan birinin, 16 yaşındayken yaptırdığı bir kan testiyle başladı. Yapılan kan testinde kızın kan grubunun ebeveynleriyle uymadığı ortaya çıktı ve genç kız, ebeveynlerinin biyolojik ebeveynleri olmadığı şüphesine kapıldı. Dört yıl boyunca bu şüpheyle yaşayan genç kız, 20 yaşında üniversite kaydı için gereken kan testlerini yaptıracağı zaman, annesine de DNA testi yapılması ısrarında bulundu. Test sonucunda genç kızın annesiyle DNA uyuşmazlığı bulunduğu tespit edilirken, genç kız, gerçek biyolojik ebeveynlerini araştırmaya başladı.

Uzun zaman boyunca arayışlarını sürdüren kız, sosyal paylaşım siteleri ve diğer yollarla araştırmalar yaparak, 27 yıl önce dünyaya geldiği klinikte, başka bir bebekle karıştırılıp, yanlış aileye verildiğini ortaya çıkardı. Daha sonra, karıştırıldığı diğer bebek olan ve şimdi o da 27 yaşında olan diğer kıza ulaştı ve gerçeği anlattı. Bunun üzerine aileler, bebeklerini dünyaya getirdikleri kliniğe giderek, olayın nasıl meydana geldiğini ve doğru olup olmadığını sordu. Aileler, birbirlerinin bebeklerini büyüttüklerini öğrendiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Ancak gerçeği kabullenen aileler, Paskalya yortusunda bir araya geldiler.