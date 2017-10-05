27 yıl önce PKK'nın öldürdüğü köy muhtarı ve eşi, mezarı başında anıldı

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'un Şenkaya İlçesi\'nde köy statüsünden mahalleye dönüştürülen Beşpınar\'a 27 yıl önce PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden muhtar Sinan Sinanoğlu ve eşi Güleser Sinanoğlu, mezarları başında anıldı.

Mahalle meydanında yapılan törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve daire amirleri, mahalle halkı ve şehit çiftin yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından kısa bir konuşma yapan Vali Azizoğlu, Sinanoğlu çiftinin mezarlarının kaymakamlık tarafından şehitlik haline dönüştürüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

Marşının ilk kıtasındaki, \'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak\' son ocak tütünceye kadar Beşpınar\'da, Erzurum\'da ve bütün Türkiye\'de bu bayrak dalgalanmaya devam edecektir. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Kahraman Muhtar Sinan Sinaoğlu, eşkıyanın silahını olarak onlara ateş ediyor ve bu mücadele sonunda şehit düşüyor. O iki şehidimizin mezarını Şenkaya kaymakamımız şehitlik haline getirdi. O günden bugüne bu mezarlıklar çok bilinir halde değildi. Ama bu köyde 1990 yıllında vatanı, memleketi ve devleti için canını veren kahraman iki şehidimiz var.\"

Sinan ve Güleser çiftinin oğlu Alpay Sinanoğlu da eşkıyanın kendi karanlığında kaybolup gideceğini söyledi. Bin yıllık kardeşliğin asla bozulmayacağına dikkat çeken Sinanoğlu, “Burada aldığımız nefesler, yıllar önce bu toprakları vatan yapmak isteyenlerin son nefesleri sayesindedir. Tehditler karşısında boyun eğmeyen, \'Baba kendine dikkat et\' dediğimde, \'Oğul zilletle yaşamaktansa izzetle ölürüm\' diyen ve bu davada ölmeyi onur, gurur saymış şanlı tarihimizde ebediyete ölümsüzleşmiş tüm şehitlerimiz gibi baba ve annem aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda etmiştir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu, Sinan ve eşi Güleser Sinanoğlu\'nun çocuklarına Türk Bayrağı verdi. Vali Azizoğlu, protokol ve vatandaşlar, daha sonra çiftin şehitlik haline getirilen mezarını ziyaret ederek, burada tüm şehitler adına dua edildi.

Daha sonra köy meydanında aşure ikram edildi.

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