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27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çevresinde 'İntikam' diye tanınan İbrahim Çavdar, saklandığı Acıgöl ilçesinde yakalandı

03 Temmuz 2018 17:09

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çevresinde \'İntikam\' diye tanınan İbrahim Çavdar, saklandığı Acıgöl ilçesinde yakalandı.
Nevşehir\'de \'yaralama, suç örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve çevresinde \'İntikam\' diye tanınan İbrahim Çavdar, Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Acıgöl ilçesinde yaptığı operasyonla yakalandı. Çavdar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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