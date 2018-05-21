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27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasından tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Merve Ç

21 Mayıs 2018 14:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Merve Ç. (32), tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Konya ve Niğde\'de çek ve senette sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 5 ayrı davadan hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Merve Ç.\'nin Adana\'da bulunduğu belirledi. Çalışma başlatan polis, Merve Ç.\'yi Barış Mahallesi\'nde yolda yürürken gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Merve Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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