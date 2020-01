27 yerinden bıçaklanan trans kadının doktorlardan isteği: Beni kurtarın! Arkadaşlarım bekliyor

35 yaşındaki trans kadın Gülşen, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Şişli ilçesinde yalnız yaşadığı evde gündüz saatlerinde iki kişi tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürülmek istendi. Gülşen’in öldüğünü zanneden saldırganlar trans kadının para ve değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı. Yaklaşık dört saat sonra apartmana yeni taşınan iki trans kadın Gülşen’i yerde kanlar içinde can çekişirken buldu. Polis ve ambulansın olay yerine gelmesinin ardından Gülşen tedavisi yapılmak üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalelerin yapılmasının ardından çok sayıda uzman doktorun girdiği kritik bir operasyon geçirdi. Yaklaşık beş saat süren operasyonun ardından Gülşen hayati tehlikeyi atlattı. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından şüphelilerin iki Suriye vatandaşı olduğu açıklandı. Polis, olay yerini gören mobese ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde şüphelilerin eşgallerini belirledi.

'Beni kurtarın! Arkadaşlarım bekliyor'

Gülşen ameliyata alındığı sırada yaklaşık 100 kadar trans kadın hastane bahçesinde yağan yağmurun altında içeriden gelecek iyi bir haber için sabahın ilk saatlerine kadar bekledi. Ameliyata girmeden önce hastaneye onun için gelen onlarca arkadaşının olduğunu öğrenen Gülşen’in “beni kurtarın arkadaşlarım bekliyor” dediği öğrenildi. Hastane bahçesinde nefrete karşı dayanışma içinde olan trans kadınlar şiddeti protesto etti. Yaşanan şiddetin münferit olmadığını sistematik olduğunu belirten trans kadınların gece yarısı hastane bahçesinde yaptıkları basın açıklamasını tek bir medya kuruluşunun ilgi göstermemesi dikkat çekti.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu avukatlarının kendisini hastanede ziyaret ettiği sırada konuşan Gülşen yaşadıklarını anlattı.

'Evde oturup sohbet ettik çay kahve içtik'

Gülşen: Daha önceden tanıştığım ve kendisinin Suriyeli olduğunu bildiğim kişiyle yine buluştuk ve evime gittik. Yanında da bir arkadaşı vardı bana arkadaşının İngiliz olarak tanıştırdı ancak aralarında Arapça konuşuyorlardı. Çay kahve ikram ettim sohbet ettik kısa bir süre ve sonra önceden tanıdığım kişiyle birlikte oldum. Yanındaki arkadaşı da benle birlikte olmak istedi ancak ben kabul etmedim ve evden çıkmak istedim.

'Bıçaklarken beni mutluydular'

Gülşen: Ararlarında yine Arapça konuştuktan sonra bana bir anda o yeni tanıdığım kişi yumruk attı. Ben yere düştüm ne olduğunu anlayamadan bir anda beni bıçaklamaya başladılar. Vücudumun her yerine bıçağı saplarken aralarında konuşmaya devam ediyorlardı ve gülüyorlardı bana bıçağı sapladıkça mutlu oluyorlardı sanki. Ben kanlar içinde yerde yatıyordum öleceğimi düşündüm o an.

'Bütün paramı ve elektronik eşyalarımı çaldılar'

Gülşen: Beni kanlar içinde yatak odasında bıraktılar. Evin içinde ne buldularsa aldılar. Para, tablet, telefon gibi. Sonra bir anda yanıma geldiler birisi benim gözlerimi oymaya çalıştı diğeride üzerime yorgan, battaniye, yastık, bornoz ne bulduysa üzerime attı. Beni öldü zannettiler ve gittiler. Ben saatlerce soğuk tahta üzerinde kanlar içinde yattım ta kii komşuları beni buluncaya kadar.

'Çok acı çekiyordum ve üşüyordum'

Gülşen: Yaklaşık dört saat evde kanlar içinde kaldım. O sırada çok üşüdüm. Öleceğimi düşünüyordum. Apartmana yeni taşınan iki trans kadın vardı onlar kapımın açık olduğunu görüp içeri girmesiyle beni gördüler ve hemen polis ambulans çağırdılar ve beni kurtardılar. Onlara bir hayat borçluyum.

'Herkes ayağa kalksın bu şiddet son bulsun'

Gülşen: Ben hastanede yaşam savaşı verirken hiç tanımadığım trans kadın arkadaşlarımın saatlerce yağmur altında benim için beklemişler. Ben çok şaşırdım ama çok mutlu oldum. Benim Azeri arkadaşlarım yanıma gelmezken Türk arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadılar. Polisler, savcılar, avukatlar, başbakanlar kim varsa herkes ayağa kalksın bu şiddet son bulsun. Çünkü sadece benim için değil bu herksin başına gelebilir. Beni bu hale sokanların gözü artık hiçbir şey görmüyor. Aynı şeyi başkasına da yapabilirler. Şimdi ben iyi oldum ama şanslı olmayabilirdim. Belki ben bir gün gidebilirim ama İstanbul’da birçok trans kadın var insanlığa ibret olsun diye onların yakalanıp yargılanmasını istiyorum bir başkası daha benim yaşadıklarımı yaşamasın. İnsanlığa ibret olsun ve yargılansınlar.

Hastanede kendisini ziyaret eden kadın avukatlardan Avukat Ezgi İpek, trans kadınların maruz kaldığı şiddetin sistematik olduğunu söyledi. Avukat İpek, “Kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik çok yoğun bir şiddet söz konusu. Hukuki olarak yansımalarına baktığımızda ise bu şiddete karşı özel bir düzenleme olmadığını görüyoruz. Kolluk kuvvetleri gerekli inceleme ve yeterli araştırmayı yapıp şüphelileri yakalarsa yargılama süreci başlayabilir. Kasten insan öldürmeye teşebbüş ve gasp üzerinden yargılama yapılacak” dedi. Avukat Ezgi İpek ve Avukat Neziha Eken yargılama sürecinde davaya ÇHD olarak müdahil olacaklarını ve yakından takip edeceklerini belirtti.

'O gece hastanede Gülşen’i gördüğümde bakamadım bile'

Gülşen’in öldürülmek istendiği günün gecesinde hastane bahçesinde bekleyen onlarca trans kadından birisi de trans aktivistlerinden Hatıra Y. Hatıra, “doktorlar her şeye hazılıklı olun dediğinde Gülşen’i bir daha göremeyeceğiz sandım. Yine bir trans kadını nefrete kurban vereceğimizi düşündüm” dedi.

'Yarın belki de sıra ben de'

Hatıra Y.: 40 yaşındayım ve bugüne kadar kaç arkadaşımın cenazesine katıldım saymakla bitmez. Nefret her defasında aramızdan birimizi alıyor. Bizler insan yerine konulmuyoruz. Bizlerin de herkes gibi en temel yaşam hakları olduğunu unutuyorlar. İnsanlar bizi çok rahat bir şekilde dövüyor ve öldürüyor. Bu gücü bu insanlara devlet sağlıyor her halde. Çünkü bize şiddet uygulyanaların doğru dürüst yargılandığını ya da ceza aldığını görmedim. Mesela ben dışarda kavga etsem olay syerine gelen polis ilk önce beni sorguluyor çünkü suçlu olduğumu düşünüyor kafadan. Şiddet her zaman hayatın içinde yanıbaşımızda var olmaya devam ediyor. Bugün Gülşen yarın belki de sıra ben de bilemiyorum.

27 yerinden bıçaklanan Gülşen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yakın arkadaşlarının yanında kalan 35 yaşındaki trans kadın, bundan sonra hayatını nefrete karşı savaşmaya adayacağını söyledi.