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27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 27 yaşındaki Emre Macit, arkadaşının evinde ölü bulundu

17 Ekim 2017 18:38

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 27 yaşındaki Emre Macit, arkadaşının evinde ölü bulundu.
Olay, dün İlkadım İlçesi Liman Mahallesi\'nde meydana geldi. Emre Macit, iddiaya göre, bir süre alkol aldıktan sonra hurdacılık yapan arkadaşı M.Ö.\'nün yalnız yaşadığı evine gitti. Akşam saatlerinde yatak odasına geçen Macit\'i uyandırmaya giden arkadaşı, uzun süre uğraştı ama başarılı olamadı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Emre Macit\'in öldüğünü belirledi. Cinayet Masası ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Macit\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından da cenaze, ailesine teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Emre Macit\'in kesin ölüm nedeninin otopsi raporundan sonra belirleneceği kaydedildi.

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