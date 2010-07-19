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27 YARALININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 11:39

-27 YARALININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Ankara'da yolcu otobüsünün yön levhalarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 39 kişiden 27'sinin kimlikleri tespit edildi.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çeşitli hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 13'ünün çocuk olduğu belirlendi.  Kazada yaralanan 27 kişinin isimleri şöyle:  ''Ümmühan Üçkardeş (45), Yusuf Yardım (32), Muhammet Talha (3), Zehra (6) ve Gülşen Solgun (13), Gülcan Demir (22), Gülüzar (45), Nazmiye (36), Bedriye (61) ve Seval İrem Şimşek (11), Guzide (32), Ezgi (6) ve Enes Kaygusuz (9), Fatma (11), Mihriban (11), Yunus Emre (4), Emine (31) ve Hanife Kuşcu (8), Güneş Özmen (23), Ali Göç (34), Buse (1), Ayşe Yaren (4), Hamdi (38) ve Filiz Eken (26), Gamze (1), Bahar (5) ve Çiğdem Karadoğan.'' Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer 12 yaralının kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.  İstanbul yolundaki kazada, Adıyaman'dan İstanbul'a gitmekte olan Abdullah Akdağ yönetimindeki 02 FK 400 plakalı yolcu otobüsü, Şaşmaz Kavşağı'na 100 metre mesafede bir benzin istasyonunun önündeki yön levhalarına çarpmış, kazada 39 yolcu yaralanmıştı.

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