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Spor

27 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Anadolu Efes Başanrenötü Ataman: "Yönetim ya bizleri aldattı ya da ortada çarpık bir durum var" "Önümüzde en önemli hedef lig" "Obradovic ile yaşanan gerginlik çok büyütüldü" "Her zaman futbolun bir adım arkasında kalıyorsunuz" "Federasyonlar, kulü

27 Şubat 2018 12:23

(ÖZEL) Anadolu Efes Başanrenötü Ataman: \"Yönetim ya bizleri aldattı ya da ortada çarpık bir durum var\"
\"Önümüzde en önemli hedef lig\"
\"Obradovic ile yaşanan gerginlik çok büyütüldü\"
\"Her zaman futbolun bir adım arkasında kalıyorsunuz\"
\"Federasyonlar, kulüplerin baskısı altında bir karar veremiyor\"
\"Fatih Terim, Türk oyuncuların ağırlıklı olduğu bir takımla UEFA Kupası\'nı kazandı\"

(ÖZEL) Tour Of Antalya\'nın ardından...
Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney: \"Herkes çok iyi iş çıkarttı ama en önemli nokta takımların hırsıydı\"
\"Zorlu parkurların olması bence daha uygun\"
\"Tour Of Antalya uzun yıllar devam edecek gibi gözüküyor\"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL İLK MAÇI
20:30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ
17:00 Kupada oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL
-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-
17:00 Fenerbahçe - Agel Prostejov
20:30 Galatasaray - VakıfBank
-Erkekler CEV Kupası-
22:30 Lindemans Aalst - Ziraat Bankası
-Kadınlar Challenge Kupası-
18:00 Bursa B.Şehir Bld. - Hermes Oostende
-Erkekler Challenge Kupası-
19:00 Montana Volley - Maliye Piyango

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