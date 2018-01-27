27 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR
SÜPER LİG
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
16:00 Göztepe - Kayserispor
19:00 Galatasaray - OsmanlısporI
TFF 1. LİG
13:00 Elazığspor - Eskişehirspor
15:30 Ankaragücü - Altınordu
15:30 Samsunspor - Grandmedical Manisaspor
TFF 2\'nci ve 3\'üncü Lig\'de 19\'uncu hafta karşılaşmaları devam edecek.
FENERBAHÇE
10:30 Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak.
18:45 Sarı-Lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp özel uçak ile Trabzon\'a hareket edecek.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
15:00 Deportivo La Coruna - Levante (Emre Çolak)
17:30 Bayern Münih - Hoffenheim (Beşiktaş\'ın rakibi)
17:30 Borussia Dortmund - Freiburg (Nuri Şahin, Ömer Toprak - Çağlar Söyüncü)
18:15 Valencia - Real Madrid
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 İstanbul BBSK - Eskişehir Basket
15:15 Muratbey Uşak - Yeşilgiresun Belediyespor
17:00 Beşiktaş Sompo Japan - Trabzonspor
20:15 Sakarya BŞB Basketbol - Demir İnşaat Büyükçekmece
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Bornova Beckerspor - Fenerbahçe
13:30 Beşiktaş - Bellona AGÜ Spor
14:00 Botaş - Adana ASKİ
14:00 İstanbul Üniversitesi - Galatasaray
16:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Samsun Canik Belediye
EFELER LİGİ
14:00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango
14:00 İstanbul BBSK - Jeopark Kula Bld.
15:30 İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
17:00 Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor
17:00 Halkbank - Fenerbahçe