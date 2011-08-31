‘27 Nisan gecesi bir şey yoktu söyletmesinler beni!'

T24

Dönemin Başbakan Yardımcısı, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener ise, konuya ilişkin Vatan’a yaptığı değerlendirmede, bildiriden televizyonlar aracılığıyla haberdar olduğunu belirtti. “Gayrı ciddi bir havası vardı. Ciddiye alınacak ne psikolojik ne sosyoljik bir ortam yoktu” diyen Şener bu nedenle, kimseyle bu konuyu görüşme ihtiyacı hissetmediğini söyledi. Şener, “Şimdi beni söyletmesinler” diyerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “27 Nisan bildirisinin hemen arkasından ertesi gün gündüz konutta toplantı vardı. O toplantıda 6-7 bakan bulundu. O bakanlardan biri ben biri de Vecdi Gönül’dü. Haksızlık etmesinler. Benim telefonlarım 24 saat açıktır. 27 Nisan gecesi kimse tarafından aranmadık. Bildiriden televizyonlardan haberim olmuştu. Çok da önemsememiştim. Ciddiye alınacak ne pisikolojik ne de sosyolojik bir ortam yoktu. O ortamda yayınlanmış olması bende ciddi bir duygu yaratmadı. Gayrı ciddi bir havası vardı. O nedenle de kimseyle konuşma ihtiyacı hissetmedim. Hiçbirşey yoktu o gece şimdi beni söyletmesinler. Ertesi gün de bildiriye nasıl cevap ereceğimizi oturduk konuştuk olay bu.”