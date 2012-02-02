-''27 Nisan'' açıklamasına soruşturma ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik'in suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesinde 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve tartışmalara konu olan açıklamayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Platformu Başkanı Çevik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 12 Eylül darbesi, 28 Şubat ve 27 Nisan açıklamasının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Nisan açıklamasıyla ilgili olarak dönemin askeri sorumluları hakkındaki suç duyurusu evrakını ayırdı. İstanbul Başsavcılığı, ''suç yeri Ankara olduğu'' gerekçesiyle dosyayı ''görevsizlik'' kararıyla özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderdi. Soruşturma için Ankara'da, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin görevlendirildi.