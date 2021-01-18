27 milyon liraya mal olan golf sahası pandemide Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin elinde kaldı

Eski AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın 27 milyon liraya mal olan 150 futbol sahası genişliğindeki golf sahası projesi, Golf Federasyonu'nun pandemiyi gerekçe göstererek anlaşmasını bozmasıyla belediyenin elinde kaldı. Başkan Mustafa Demir, “İşletmeye adam arıyoruz. Birini bulsak plaket vereceğiz” dedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, eski AKP'li Başkan Yusuf Ziya Yılmaz'ın ilk adımını attığı proje, belediyeye 27 milyon liraya mal oldu. 150 futbol sahası büyüklüğündeki 18 delikli golf sahası için 30 tanınmış Rus blogger Samsun'a getirildi, tanıtım etkinliği yapıldı.

Bir sonraki başkan AKP'li Mustafa Demir'in, “Kentin önemli bir çekim merkezi olacak” dediği tesis, 5 yıllığına Golf Federasyonu'na kiraya verildi. Federasyon 1 yıl kadar işlettiği golf sahasının anlaşmasını pandemiyi neden göstererek bozunca, Golf Kulübü belediyenin elinde kaldı.

Geçen günlerde düzenlenen Belediye Meclis toplantısında golf sahasının akıbeti gündeme geldi. Demir, tesislerin yıllık zararının 3 milyon lira olduğunu belirtip, şunları söyledi:

“Belediye golf işletmeciliği yapmaz. Belediyenin böyle bir tesisi üstüne alması hata. Belediye işletsin diye bunu yaparsanız, bu büyük ziyandır. İşletmeye adam arıyoruz. Birini bulsak plaket vereceğiz.”