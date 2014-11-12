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Ekonomi

2.7 milyon kişinin kart bilgileri çalındı

HSBC, müşterilerinin bu olaydan kaynaklanan herhangi bir finansal riski bulunmadığını açıkladı

12 Kasım 2014 19:48

HSBC'nin Türkiye'deki 2.7 milyon müşterisinin kart bilgileri çalındı. Türkiye'de Advantage Kart markası ile tanınan banka, konuyla ilgili olarak tüm resmi kurumlara ve savcılığa başvuruda bulundu.

HSBC, kredi kartları ile ilgili şok gelişmeyi yaptığı bir basın açıklaması ile duyurdu.

Açıklama şöyle: "Bankamız, yakın zamanda kredi kartları ve banka kartları sistemlerine yönelik bir siber saldırı tespit etmiş ve durdurmuştur. Olayla ilgili başlattığımız inceleme, BDDK ve ilgili diğer resmi kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği içerisinde devam etmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bankamızın kart operasyonları normal akışına uygun olarak sürmektedir. 

Söz konusu olay neticesinde, yaklaşık 2.7 milyon müşterimize ait kart ve kartın bağlı bulunduğu hesap numarası, kart son kullanım tarihi ve kart sahibi ismine ulaşılmıştır. Müşterilerimize ait başka herhangi bir finansal veya kişisel bilgiye ulaşıldığına dair bir bulgu yoktur. Tüm işlemler için kontrol ve izleme düzeyleri artırılmış, ilave güvenlik önlemleri uygulamaya alınmıştır. 

Müşteri bilgilerinin gizliliği ve güvenliği, en büyük önceliğimizdir. Tüm müşterilerimize Bankamız tarafından gerekli bilgilendirme yapılmış ve özür dilenmiştir. Müşterilerimiz açısından bu olaydan kaynaklanan herhangi bir finansal risk bulunmamaktadır. Müşterilerimiz, bankacılık işlemlerine güvenli bir şekilde devam edebilirler."

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