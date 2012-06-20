27 milyon insan modern köleliğin kurbanı

Kölelik, 1926 yılında Milletler Cemiyeti tarafından bütün dünyada yasaklandı, daha sonra Birleşmiş Milletler de bu hükmü teyid etti. Ancak resmî olarak yasaklansa da günümüzde hâlâ köle olarak kullanılan çok sayıda insan var. ABD hükümetinin insan kaçakçılığına ilişkin raporu bu konuda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Raporu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, “ABD ve dünya genelindeki diğer ülkelerde köleliğin resmen sona ermiş olması, ne yazık ki köleliliğin sonu anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

Günümüzde 27 milyon kadar insanın modern köleliğin kurbanı olduğunu kaydeden Clinton, “Kadınlar ve erkekler, kız ve erkek çocukları modern köleliğin kurbanları ve bu hikâyeler bize, bizlerin insan olarak ne kadar insanlık dışı muamelelere tâbi kaldığımızı hatırlatıyor” dedi.

Suriye de kara listede

185 ülkeyi kapsayan raporda, sadece 33 ülkenin, insan ticaretine son vermek için yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi mevcut uluslararası bildirilere uyduğu belirtildi.

Raporda, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan, uluslararası standartların altında kalan 17 ülke arasında yer aldı. Hükümetin insan ticaretini ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri uygulamaması ve bu yönde hiçbir çaba göstermemesi nedeniyle Suriye de "kara listeye" girdi.

Zorla çalıştırılan göçmenler

İnsan kaçakçılarının daha iyi bir yaşam arayışında olanların umut ve hayallerini suistimal ettiğini kaydeden Clinton, “Hedefimiz bu umut ve hayalleri tekrar erişilebilir kılmaktır” dedi. Öte yandan 29 ülke ise alt sıralardan üstlere yükseldi. Bu durum, “bu ülkelerin hükümetlerinin doğru adımlar attığı” yönünde değerlendirildi.

Raporda, dadılık ya da fabrika işçiliği gibi iş vaatleriyle kandırılıp, yurt dışına götürülüp, pasaportlarına el konulması suretiyle özgürlüğü ellerinden alınan göçmenler, kendi ülkesinde zorla çalıştırılıp, işten ayrılma hakkı reddedilen kişiler de modern köleler arasında gösterildi. (Deutsche Welle Türkçe)