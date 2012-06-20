T24 LogoT24 Logo
Dünya

27 milyon insan modern köleliğin kurbanı

ABD hükümetinin insan kaçakçılığına ilişkin yıllık raporuna göre, günümüzde 27 milyon yakın insan kölelik şartlarında yaşıyor

20 Haziran 2012 17:48

Kölelik, 1926 yılında Milletler Cemiyeti tarafından bütün dünyada yasaklandı, daha sonra Birleşmiş Milletler de bu hükmü teyid etti. Ancak resmî olarak yasaklansa da günümüzde hâlâ köle olarak kullanılan çok sayıda insan var. ABD hükümetinin insan kaçakçılığına ilişkin raporu bu konuda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Raporu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, “ABD ve dünya genelindeki diğer ülkelerde köleliğin resmen sona ermiş olması, ne yazık ki köleliliğin sonu anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

Günümüzde 27 milyon kadar insanın modern köleliğin kurbanı olduğunu kaydeden Clinton, “Kadınlar ve erkekler, kız ve erkek çocukları modern köleliğin kurbanları ve bu hikâyeler bize, bizlerin insan olarak ne kadar insanlık dışı muamelelere tâbi kaldığımızı hatırlatıyor” dedi.

 

Suriye de kara listede

 

185 ülkeyi kapsayan raporda, sadece 33 ülkenin, insan ticaretine son vermek için yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi mevcut uluslararası bildirilere uyduğu belirtildi.

Raporda, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan, uluslararası standartların altında kalan 17 ülke arasında yer aldı. Hükümetin insan ticaretini ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri uygulamaması ve bu yönde hiçbir çaba göstermemesi nedeniyle Suriye de "kara listeye" girdi.

 

Zorla çalıştırılan göçmenler

 

İnsan kaçakçılarının daha iyi bir yaşam arayışında olanların umut ve hayallerini suistimal ettiğini kaydeden Clinton, “Hedefimiz bu umut ve hayalleri tekrar erişilebilir kılmaktır” dedi. Öte yandan 29 ülke ise alt sıralardan üstlere yükseldi. Bu durum, “bu ülkelerin hükümetlerinin doğru adımlar attığı” yönünde değerlendirildi.

Raporda, dadılık ya da fabrika işçiliği gibi iş vaatleriyle kandırılıp, yurt dışına götürülüp, pasaportlarına el konulması suretiyle özgürlüğü ellerinden alınan göçmenler, kendi ülkesinde zorla çalıştırılıp, işten ayrılma hakkı reddedilen kişiler de modern köleler arasında gösterildi.  (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

kölelilikmodern

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24