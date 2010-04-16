2.7 milyon dolara kişiye özel denizaltı

T24 -

İçi lüks ekipmanlarla döşenen, bir lavabo, minibar, tam boy bir merdiven, dijital ses ve görüntü sistemleriyle donatılan denizaltının oturma odasındaki mercekli camları sayesinde denizin altındaki büyülü dünyanın seyredilebiliyor.Lüks denizaltıda askeri savunma araçlarında kullanılan zırh teknolojisiyle kurşun geçirmezlik özelliği de bulunuyor.Denizaltı ortalama 6 mil (12 kilometre) ve maksimum 10 mil (18.5 kilometre) hız yapabiliyor ve kesintisiz 4 gün boyunca su altında kalabilecek şekilde oksijen sağlama imkanı yer alıyor.