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Ekonomi

2.7 milyon dolara kişiye özel denizaltı

ABD firması Nautilus Submarines & Dalış Sistemleri Şirketi'nce üretilen kişiye özel denizaltı 2.7 milyon dolara satışa sunuldu.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD firması Nautilus Submarines & Dalış Sistemleri Şirketi (US-based Nautilus Submarines & Diving Systems) tarafından üretilen kişiye özel küçük denizaltı 2.7 milyon dolara satışa sunuldu.





İçi lüks ekipmanlarla döşenen, bir lavabo, minibar, tam boy bir merdiven, dijital ses ve görüntü sistemleriyle donatılan denizaltının oturma odasındaki mercekli camları sayesinde denizin altındaki büyülü dünyanın seyredilebiliyor.


Lüks denizaltıda askeri savunma araçlarında kullanılan zırh teknolojisiyle kurşun geçirmezlik özelliği de bulunuyor.


Denizaltı ortalama 6 mil (12 kilometre) ve maksimum 10 mil (18.5 kilometre) hız yapabiliyor ve kesintisiz 4 gün boyunca su altında kalabilecek şekilde oksijen sağlama imkanı yer alıyor.

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