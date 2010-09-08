2.7 metre genişliğindeki ev el yakıyor

T24 - Uçuk ev fiyatlarıyla bilinen New York'ta 1873 yılında inşa edilen ve 2.7 metre genişliğiyle şehrin en dar evi ünvanına sahip olan yapı, küçüklüğüne rağmen fiyatıyla parmak ısırtıyor.



İki ev arasındaki dar geçide daha sonra inşa edilen üç katlı, 12.8 metre uzunluğundaki bu yapı için 2.7 milyon dolar fiyat biçiliyor.



İlginç yapısıyla birçok insanın dikkatini çeken bu ev aynı zamanda bölgede meraklı turistlerin en çok fotoğrafını çektiği yapı özelliğini de taşıyor. Diğer taraftan ilginç mimariye sahip bu evin önceki sakinleri arasında yer alanlar da bu yapıya tarihsel bir değer katıyor.



Binanın üzerinde bulunan küçük bir tabelada, şair Edna St. Vincent Millay ve antropolog Margaret Mead'ın hayatlarının bir bölümünü bu dar evin duvarları arasında geçirdiği bilgisi veriliyor.





Şimdiden 3 taliplisi var



Bu ev için biçilen fiyat her ne kadar dudak uçuklatsa da, satışla ilgilenen emlak ofisinden Alex Nicholas hali hazırda üç taliplinin bulunduğunu belirtiyor.



Nicholas, evin çok dar olmasından dolayı evin içinin dekorasyonunun çok akıllı biçimde yapılması gerektiğine işaret ediyor. Nicholas, şu andaki sahiplerinin evi 2000 yılında 1.6 milyon dolara satın aldığı bilgisini de veriyor.



Evin giriş katında mutfak ve oturma odası bulunurken, ikinci katta iki oturma odası ve en üst katta da yatak odası yer alıyor. Bununla birlikte mutfak tabanından açılan kapaktan kilere iniliyor.



Nicholas arka tarafta ufak bir bahçesi de bulunan evin benzerinin olmaması, tarihi ve şehrin en iyi korunmuş bölgelerinden birinde yer alması nedeniyle istenilen fiyata satılacağını düşünüyor.