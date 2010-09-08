T24 LogoT24 Logo
Dünya

2.7 metre genişliğindeki ev el yakıyor

New York'ta 1873 yılında inşa edilen ve 2.7 metre genişliğiyle şehrin en dar evi ünvanına sahip olan yapı, küçüklüğüne rağmen fiyatıyla parmak ısırtı

08 Eylül 2010 03:00

T24 - Uçuk ev fiyatlarıyla bilinen New York'ta 1873 yılında inşa edilen ve 2.7 metre genişliğiyle şehrin en dar evi ünvanına sahip olan yapı, küçüklüğüne rağmen fiyatıyla parmak ısırtıyor.


İki ev arasındaki dar geçide daha sonra inşa edilen üç katlı, 12.8 metre uzunluğundaki bu yapı için 2.7 milyon dolar fiyat biçiliyor.

 
İlginç yapısıyla birçok insanın dikkatini çeken bu ev aynı zamanda bölgede meraklı turistlerin en çok fotoğrafını çektiği yapı özelliğini de taşıyor. Diğer taraftan ilginç mimariye sahip bu evin önceki sakinleri arasında yer alanlar da bu yapıya tarihsel bir değer katıyor.
 

Binanın üzerinde bulunan küçük bir tabelada, şair Edna St. Vincent Millay ve antropolog Margaret Mead'ın hayatlarının bir bölümünü bu dar evin duvarları arasında geçirdiği bilgisi veriliyor.
 


Şimdiden 3 taliplisi var


Bu ev için biçilen fiyat her ne kadar dudak uçuklatsa da, satışla ilgilenen emlak ofisinden Alex Nicholas hali hazırda üç taliplinin bulunduğunu belirtiyor.
 

Nicholas, evin çok dar olmasından dolayı evin içinin dekorasyonunun çok akıllı biçimde yapılması gerektiğine işaret ediyor. Nicholas, şu andaki sahiplerinin evi 2000 yılında 1.6 milyon dolara satın aldığı bilgisini de veriyor.
 

Evin giriş katında mutfak ve oturma odası bulunurken, ikinci katta iki oturma odası ve en üst katta da yatak odası yer alıyor. Bununla birlikte mutfak tabanından açılan kapaktan kilere iniliyor.
 

Nicholas arka tarafta ufak bir bahçesi de bulunan evin benzerinin olmaması, tarihi ve şehrin en iyi korunmuş bölgelerinden birinde yer alması nedeniyle istenilen fiyata satılacağını düşünüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24