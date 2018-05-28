27 Mayıs paylaşımı sonrası ADD hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımı hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs günü ADD'ye ait Twitter hesabından yapılan paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde düzenlenen "suç ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde paylaşım yapılmıştı.