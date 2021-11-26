27 Mayıs darbesinde zarar gören 370 kişiye tazminat ödenecek

27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı.

Yapılan 3 bin 52 başvurunun bin 457'si kabul edilirken, 370 zarar gören ile ilgili manevi tazminata hükmedildi.

27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon'un başkanı Zekeriya Birkan, Komisyon üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:

"Komisyonumuza 7248 sayılı Kanun'la hukuki dayanaktan mahrum hale gelen Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar neticesinde zarar gördükleri beyanını içeren toplam 3 bin 52 başvuru yapılmıştır. Komisyonumuzun çalışmaları sonrasında bu başvurulardan 370 zarar gören ile ilgili 1457 başvurunun 7248 sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılmıştır. Zarar gördüğünü beyan eden 194 kişiye ilişkin 1595 başvurunun ise 7248 sayılı Kanun kapsamına girmediği belirlenmiştir."