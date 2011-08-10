27 kişiye daha şike sorgusu

T24 - Şike soruşturmasında aralarında futbolcu, hakem ve yöneticilerin de bulunduğu 27 kişinin daha ifadesi alınıyor. Fenerbahçe’nin eski yöneticileri Hakan Bilal Kutlualp ve Işık Eyigüngör bu kapsamda Emniyet’e geldi.







Şike soruşturmasında yine hareketli bir gün yaşanıyor.



Aralarında kulüp yöneticileri, futbolcu, hakem ve menajerlerin de bulunduğu 27 kişinin daha "şüpheli" veya "tanık" olarak ifadesi alınıyor.



Fenerbahçe’nin eski Asbaşkanı Hakan Bilal Kutlualp, Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler Hüseyin Göcek ve Fırat Aydınus, futbolcular Semih Şentürk ve Gökdeniz Karadeniz, spor yazarları Alaettin Metin ve Deniz Derinsu, Menajer Zafer Demiray ve eski PFDK Başkanı Reşat Bostan'ın da aralarında olduğu ünlü isimler polis ve savcıya "şike" konusunda bildiklerini anlatıyor.

Haberin devamı ↓reklam



Emniyet Müdürlüğü'ne ilk gelen isimlerden biri olan Fenerbahçeli eski yönetici Işık Eyigüngör ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi.



Işık Eyigüngör, emniyetten ayrılışı sırasında basın mensuplarının soruları üzerine ''Emniyet mensupları tanık olarak ifademe başvurdu. Tanık olarak çağırdılar, tanık olarak soru sordular. Emniyet mensuplarına teşekkür ederiz'' dedi.







'Onu emniyete sorun'



Eyigüngör, gazetecilerin soruların hangi konuya ilişkin olduğu yönündeki sorularına ise ''Onu emniyete sorun'' karşılığını verdi.







Kutlualp: Adalet yerini bulacak



İfade vermek için Emniyet'e gelen Fenerbahçe eski Asbaşkanı Hakan Bilal Kutlualp de gazetecilerin soruları üzerine, soruşturma kapsamında emniyetten aranarak bilgisine başvurulmak üzere çağrıldığını söyledi.



Seyahatini yarıda keserek emniyete geldiğini anlatan Kutlualp, bir gazetecinin ''Müşteki sıfatıyla mı geliyorsunuz?'' sorusuna ''Hayır, öyle bir şey yok. Sadece sorular yöneltecekler. Biz de bildiklerimizi anlatacağız ne fazla ne eksik'' şeklinde yanıt verdi.



''Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?'' diye sorulan Hakan Bilal Kutluap, herkesin şaşkın ve üzgün olduğunu, neticede hukuk devletinde yaşadıklarını, bir yanlışlık olması durumunda bunun ortaya çıkacağını belirtti.



Kutluap, ''Kimsenin yargıdan, emniyetten bir şey gizlemesine ihtiyaç yok. Herkes bildiğini gelip anlatacak. Adalet sonunda yerini bulacaktır diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



Bilal Kutlualp, daha sonra ifade vermek üzere İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu binaya girdi.



Soruşturma kapsamında bugüne kadar 31 kişi tutuklanmıştı.



