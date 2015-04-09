27 kişi hakkında 'terörü övme' iddiasıyla suç duyurusu

Aralarında siyasetçi, gazeteci, yazar, şarkıcı ve oyuncuların bulunduğu 27 kişi hakkında, "halkı ırk, din, dil ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etme", "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı eyleme teşvik etme", "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma", "ölen kişinin hatırasına hakaret" ve "anayasal düzeni yıkmaya çalışma" iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Rahmi Kurt tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, HDP Milletvekili Levent Tüzel ve Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, gazeteciler Nazlı Ilıcak, Mirgün Cabas, Nedim Şener, Koray Çalışkan, Asım Yıldırım, Tayfun Talipoğlu, Pelin Batu, Ceyda Karan ve Banu Güven, eski polis Emre Uslu ve akademisyen Önder Aytaç, sanatçılar Barış Atay, Ferhat Tunç, Tarık Akan, Zuhal Olcay, Levent Üzümcü, Şevval Sam, Mustafa Altıoklar, Cahit Berkay, Sinan Tuzcu, Bülent Parlak, Hüseyin Turan ve eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın isimleri "şüpheli" olarak yer aldı.

Suç duyurusunda bulunan avukat, AKP milletvekili aday adayıydı

Dilekçede, şüpheli olarak isimlerle ilgili olarak, "Şüpheliler, gerek merhum savcımızın rehin olarak tutulduğu 8 saat boyunca gerekse de savcımız Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra ise deyim yerindeyse, 'zil takıp oynamışlar', vakayı sürekli başka mecralara çekmeye çalışmışlar ve bu elim olay üzerinden seçilmiş cumhurbaşkanına ve iktidara yüklenmeye çalışmışlar, bir anlamda merhum savcımızın ailesinin ve Türk milletinin acılarını bile yaşamalarına engel olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusunda bulunan Avukat Rahmi Kurt, 7 Haziran seçimleri için AKP'den milletvekili aday adayı olmuş, ancak açıklanan adaylık listelerinde kendisine yer bulamamıştı. Kurt, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden sonra attığı tweet sebebiyle Nihat Doğan hakkında da "ölen kişinin hatırasına hakaret" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Kurt'un haklarında suç duyurusunda bulunduğu diğer isimler ise, Soma'da yaşananlar sonrasında yazdığı yazı sebebiyle Yılmaz Özdil ve attığı tweet sebebiyle Yazgülü Aldoğan'dı.