27 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

11.00 Sarı kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçı için Rusya\'ya gidecek.

14.30 Rus ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ve bir oyuncusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

18.00 Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.30 Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah beyazlılar, Sarspborg 08 maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Dinamo Zagreb maçının hazırlıkları devam edecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.55 CSKA Moskova - Viktoria Plzen

20.55 AEK Atina - Ajax

23.00 Hoffenheim - Shakhtar Donetsk

23.00 Lyon - Manchester City

23.00 Roma - Real Madrid

23.00 Manchester United - Young Boys

23.00 Juventus - Valencia

23.00 Bayern Münih - Benfica

BİNİCİLİK

14.00 Türkiye Binicilik Federasyonu\'nun olağan mali genel kurulu yapılacak.

SPOR TOTO İHALESİ

- 11.00 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından \"Bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması\" ihalesi düzenlenecek.