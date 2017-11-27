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Spor

27 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG  20

27 Kasım 2017 12:56

SÜPER LİG 
20.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir 

TFF 1. LİG
18.00 Denizlispor - Balıkesirspor Baltok 

BEŞİKTAŞ 
14.30 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynayacağı Manisaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak 

GALATASARAY 
Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak. 
10.30 Galatasaray E-Spor takımının 1905 GSYİAD\'a devredilmesinin imza töreni düzenlenecek. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katılacak

FENERBAHÇE 
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk müsabakasında oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları başlayacak

AVRUPA LİGLERİ
22.00 Sporting Braga - CD Feirense (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

BASKETBOL DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
- E Grubu -
17.00 Rusya - Belçika
22.45 Fransa - Bosna-Hersek
- F Grubu -
19.30 Finlandiya - Çek Cumhuriyeti
22.45 İzlanda - Bulgaristan
- G Grubu -
22.00 Sırbistan - Gürcistan
22.20 Avusturya - Almanya
- H Grubu -
18.00 Yunanistan - İsrail
20.00 Estonya - Büyük Britanya

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