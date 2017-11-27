27 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir
TFF 1. LİG
18.00 Denizlispor - Balıkesirspor Baltok
BEŞİKTAŞ
14.30 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynayacağı Manisaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak
GALATASARAY
Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
10.30 Galatasaray E-Spor takımının 1905 GSYİAD\'a devredilmesinin imza töreni düzenlenecek. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katılacak
FENERBAHÇE
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk müsabakasında oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları başlayacak
AVRUPA LİGLERİ
22.00 Sporting Braga - CD Feirense (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
BASKETBOL DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
- E Grubu -
17.00 Rusya - Belçika
22.45 Fransa - Bosna-Hersek
- F Grubu -
19.30 Finlandiya - Çek Cumhuriyeti
22.45 İzlanda - Bulgaristan
- G Grubu -
22.00 Sırbistan - Gürcistan
22.20 Avusturya - Almanya
- H Grubu -
18.00 Yunanistan - İsrail
20.00 Estonya - Büyük Britanya