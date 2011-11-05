-27 kadının cesedini evinde sakladı ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Rusya'da polis, 27 kadının cesedini evinde saklayan bir kişiyi gözaltına aldı. Ülkenin batısında yer alan Nizhniy Novgorod kentindeki mezarlıklarda hırsızlık olaylarını araştıran polis, 45 yaşındaki bir tarihçiden şüphelendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 27 kadının mumyalaşmış cesetleri bulundu. Polis, şüphelinin genç kadınların cesetlerini kentin farklı yerlerindeki mezarlıklardan çıkardığını, elbise giydirip süsleyerek evinde sakladığını açıkladı. Şüphelinin "nebbaşlık" suçlamasıyla mahkeme önüne çıkması bekleniyor.