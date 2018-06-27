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Spor

27 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Erkan Veyseloğlu: "Jenerasyon değişikliği için doğru zaman geldi" "Fenerbahçe, senelerin getirdiği bir istikrara sahip" FENERBAHÇE 18

27 Haziran 2018 12:24

(Özel) Erkan Veyseloğlu: \"Jenerasyon değişikliği için doğru zaman geldi\"
\"Fenerbahçe, senelerin getirdiği bir istikrara sahip\"

FENERBAHÇE
18.30 Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe\'ye bağlayan imzayı törenle atacak.

BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR
10.00 - 18.00 Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift idmanla sürdürecek.

GÖZTEPE
- Göztepe\'de yeni sezon hazırlıkları Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde başlayacak.

BURSASPOR
- Yeşil-beyazlılar yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak.

ANKARAGÜCÜ
- 2018-2019 Süper Lig sezonunun ilk etap kampı Erzurum\'da başlayacak.

ALPAY ÖZALAN\'IN ACI GÜNÜ
- Milletvekili seçilen, eski milli futbolcu Alpay Özalan\'ın babası Mustafa Özalan\'ın cenazesi İzmir Karşıyaka ilçesinde Soğukkuyu Camii\'nden öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

VOLEYBOL
- Milletler Ligi-
10:00 Türkiye - ABD

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