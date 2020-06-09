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Spor

27. haftanın hakemleri açıklandı

09 Haziran 2020 13:08

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak.

Haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:

Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

Sivasspor - Denizlispor: Abdülkadir Bitigen

 

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