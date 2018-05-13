27 gündür yürüyordu; Tuna Bekleviç Diyarbakır'a ulaştı

Ankara’dan Diyarbakır’a 16 Nisan’da 'Kardeşlik Yürüyüşü' başlatan Tuna Bekleviç, 27 günde Diyarbakır'a ulaştı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare'nin önünde yürüyüşünü tamamlayan Bekleviç’in basın açıklaması yapmasına izin verilmedi.

Diyarbakır'da aralarında STK temsilcileri ve aydınların bulunduğu kalabalık bir grup Bekleviç'i Huzurevler semtinde karşıladı. Huzurevi’nde kısa bir açıklama yapan Bekleviç, Ankara'dan Diyarbakır'a 1058 kilometre yürüdüğünü ifade ederek, yürüyüşün içeriğinin şiddetsiz olduğunu söyledi.

Yürüyüşte eşitlik, kardeşlik, barış olduğunu anlatan Bekleviç, "Bu hiçbir siyasi partinin, sivil toplum kuruluşunun yürüyüşü değildi. İçinde barış olan her kesimin yürüyüşüydü. Buraya kadar çok güzel geldik. Daha çok kucaklaşmamız olacaktır. Bir Edirneli olarak bu yolculuğu yaptım. Ben bin kilometreyi kardeşlik, barış için yürüdüm. Ben tüm Kürt halkı için yürüdüm" diye konuştu.

Bekleviç, açıklamasının ardından polisin kalabalığa izin vermemesi nedeniyle Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare'ye tek başına devam etti. Bekleviç, aşırı yağış altında yaklaşık 7 kilometre yürüyerek, ulaştığı Dört Ayaklı Minare'de yürüyüşünü tamamladı. Yürüyüş boyunca bazı vatandaşlar, Bekleviç'e yaptığı eylemden ötürü desteklerini illeti.