27 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA EURO 2024 KARARI
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak ülke 15.45 gibi açıklanacak
14.00\'te Türkiye ve Almanya son sunumlarını yapacak
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa\'da
12.30 Valilik ziyareti
13.00 Esnaf ziyareti
14.00 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti
14.45 Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi ziyareti
15.30 Manisa Şehzadeler Gençlik Merkezi ziyareti
17.00 Saruhanlı Belediyesi ziyareti
KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI
14.00 Kulüpler Birliği Vakfı\'nın toplantısı Maslak\'taki merkez ofiste yapılacak.
GALATASARAY
18.00 Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürecek
BEŞİKTAŞ
17:00 Siyah- Beyazlı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11:00 Turuncu-Lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı ve kaleci Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
JUDO
Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, karışık takımlar müsabakaları ile sona erecek