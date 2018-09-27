27 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA EURO 2024 KARARI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak ülke 15.45 gibi açıklanacak

14.00\'te Türkiye ve Almanya son sunumlarını yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa\'da

12.30 Valilik ziyareti

13.00 Esnaf ziyareti

14.00 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti

14.45 Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi ziyareti

15.30 Manisa Şehzadeler Gençlik Merkezi ziyareti

17.00 Saruhanlı Belediyesi ziyareti

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI

14.00 Kulüpler Birliği Vakfı\'nın toplantısı Maslak\'taki merkez ofiste yapılacak.

GALATASARAY

18.00 Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ

17:00 Siyah- Beyazlı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11:00 Turuncu-Lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve kaleci Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

JUDO

Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, karışık takımlar müsabakaları ile sona erecek