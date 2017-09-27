27 Eylül Çarşamba Spor Gündemi

(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu\'ndan Vagner Love açıklaması

\"Maaşlı insanı çalıştırırsın da ay sonunda maaşı alır ya, Vagner parasını öyle alıyor\"

\"Vagner\'i Monaco\'dan bedelsiz ve imza parası ödemeden aldık\"

\"Sezon başından beri hep Vagner gidiyor, Emre Akbaba gidiyor, büyük takımlar talipler dediler. Böyle bir şey yok\"

BEŞİKTAŞ-LEİPZİG MAÇININ DIŞ BASIN VE UEFA\'DAKİ YANKILARI

BEŞİKTAŞ

14.30 Siyah-beyazlı kulüp, mevcut sponsoru TEMSA ile sözleşme yenileyecek. (Vodafone Park Toplantı Salonu)

Başkan Fikret Orman, derbi maçla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

-Başkan ayrıca derbide yaşananlar için konuşacak

FENERBAHÇE

10.30 Fenerbahçeli sporcular, Kiğılı\'nın yeni sezon ürünlerinin tanıtımına katılacak. (Nişantaşı Room and Rumours)

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.

OSMANLISPOR

17.30 Teknik direktör İrfan Buz ve bir fubolcu açıklamalarda bulunacak

18.00 Başkent ekibinde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürecek

BRAGA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

10.30 Portekiz ekibi Braga hazırlıklarını tamamlayacak. (Stattaki antrenman sahasında)

12.45 Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak (Statta)

18.30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir oyuncu konuşacak (Statta)

19.00 Temsilcimiz son çalışmasını yapacak (Statta)

ATİKER KONYASPOR - VİTORİA GUİMARES MAÇINA DOĞRU

15:30 Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

16:30 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

17:30 Vitoria Guimaraes Teknik Direktör Pedro Martins ve bir oyuncusu basın toplantısına katılacak.

18:00 Portekiz ekibi son idmanını yapacak.

GALATASARAY

11.30 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

Beşiktaş maçının hazırlıkları sürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynanacak.

A GRUBU

21:45 Basel - Benfica

21:45 CSKA Moskova - Manchester United

B GRUBU

21:45 Anderlecht - Celtic

21:45 Paris Saint-Germain - Bayern Münih

C GRUBU

19:00 Karabağ Ağdam - Roma

21:45 Atletico Madrid - Chelsea (CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK)

D GRUBU

21:45 Juventus - Olympiakos

21:45 Sporting Lizbon - Barcelona

AVRUPA BAYANLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI PLAY-OFF

17:00 Polonya - Türkiye

FIBA AVRUPA KUPASI

19:00 BC Dnipro Dnipropetrovsk - Demir İnşaat Büyükçekmece

20:30 Trabzonspor - Szolnoki Olaj

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz grupta 5. Hafta maçları başlayacak.

TFF 3. Lig\'de 1., 2. ve 3. grupların 5. Hafta maçları başlayacak.