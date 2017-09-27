27 Eylül Çarşamba Spor Gündemi

(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu\'ndan Vagner Love açıklaması
\"Maaşlı insanı çalıştırırsın da ay sonunda maaşı alır ya, Vagner parasını öyle alıyor\"
\"Vagner\'i Monaco\'dan bedelsiz ve imza parası ödemeden aldık\"
\"Sezon başından beri hep Vagner gidiyor, Emre Akbaba gidiyor, büyük takımlar talipler dediler. Böyle bir şey yok\"
BEŞİKTAŞ-LEİPZİG MAÇININ DIŞ BASIN VE UEFA\'DAKİ YANKILARI
BEŞİKTAŞ
14.30 Siyah-beyazlı kulüp, mevcut sponsoru TEMSA ile sözleşme yenileyecek. (Vodafone Park Toplantı Salonu)
Başkan Fikret Orman, derbi maçla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
-Başkan ayrıca derbide yaşananlar için konuşacak
FENERBAHÇE
10.30 Fenerbahçeli sporcular, Kiğılı\'nın yeni sezon ürünlerinin tanıtımına katılacak. (Nişantaşı Room and Rumours)
Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.
OSMANLISPOR
17.30 Teknik direktör İrfan Buz ve bir fubolcu açıklamalarda bulunacak
18.00 Başkent ekibinde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürecek
BRAGA - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
10.30 Portekiz ekibi Braga hazırlıklarını tamamlayacak. (Stattaki antrenman sahasında)
12.45 Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak (Statta)
18.30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir oyuncu konuşacak (Statta)
19.00 Temsilcimiz son çalışmasını yapacak (Statta)
ATİKER KONYASPOR - VİTORİA GUİMARES MAÇINA DOĞRU
15:30 Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.
16:30 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.
17:30 Vitoria Guimaraes Teknik Direktör Pedro Martins ve bir oyuncusu basın toplantısına katılacak.
18:00 Portekiz ekibi son idmanını yapacak.
GALATASARAY
11.30 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Beşiktaş maçının hazırlıkları sürecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynanacak.
A GRUBU
21:45 Basel - Benfica
21:45 CSKA Moskova - Manchester United
B GRUBU
21:45 Anderlecht - Celtic
21:45 Paris Saint-Germain - Bayern Münih
C GRUBU
19:00 Karabağ Ağdam - Roma
21:45 Atletico Madrid - Chelsea (CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK)
D GRUBU
21:45 Juventus - Olympiakos
21:45 Sporting Lizbon - Barcelona
AVRUPA BAYANLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI PLAY-OFF
17:00 Polonya - Türkiye
FIBA AVRUPA KUPASI
19:00 BC Dnipro Dnipropetrovsk - Demir İnşaat Büyükçekmece
20:30 Trabzonspor - Szolnoki Olaj
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz grupta 5. Hafta maçları başlayacak.
TFF 3. Lig\'de 1., 2. ve 3. grupların 5. Hafta maçları başlayacak.