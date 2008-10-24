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Spor

27 Ekim'e kilitlendiler

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, 27 Ekim Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu bilgilendirecek.

24 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe Futbol Takımı'nın bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından kendi aralarında toplantılar yapan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, 27 Ekim Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu bilgilendirecek.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda tartışılan bazı konulara açıklık getirmek ve sorulara yanıt vermek amacıyla, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı basın toplantısının saat 13.00'de Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi.

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