27 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
10:30 Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı yapılacak (Faruk Ilgaz)
GALATASARAY
15:00 Sarı-Kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
18.00 Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı için bu kente gidecek.
BEŞİKTAŞ
16:00 Siyah-Beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçınının hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa
16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir
19:00 Antalyaspor - Trabzonspor
SPOR TOTO 1. LİG
13:30 Tetiş Yapı Elazığspor - Hatayspor
16:00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor
19:30 Boluspor - Gençlerbirliği
AVRUPA\'DAN FUTBOL
19:30 Celta Vigo - Eibar (Okay Yokuşlu)
21:00 Lille - Caen (Zeki Çelik)
TFF 2. ve 3. Lig\'de 10\'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak
BASKETBOL
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - İstanbul BBSK
15:15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe
17:30 TOFAŞ - Galatasaray
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14:00 Çukurova Basketbol - Gündoğdu Adana Basketbol
15:15 Botaş - Mersin BŞB
16:00 Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor
17:00 İzmit Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum Basketbol
EFELER LİGİ
14:00 Galatasaray - Halkbank
GÜREŞ
- Macaristan\'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromende müsabakalar yapılacak.
SU JETİ
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Tunceli\'de başlayacak.
10:30 Sesi Görenler Ligi 2018 sezonu oynanacak müsabakalarla sona erecek.