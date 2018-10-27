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Spor

27 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 10:30  Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı yapılacak (Faruk Ilgaz)  GALATASARAY 15:00 Sarı-Kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

27 Ekim 2018 12:27

FENERBAHÇE
10:30  Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı yapılacak (Faruk Ilgaz) 

GALATASARAY
15:00 Sarı-Kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 
18.00 Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı için bu kente gidecek.

BEŞİKTAŞ
16:00 Siyah-Beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçınının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa
16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir
19:00 Antalyaspor - Trabzonspor

SPOR TOTO 1. LİG
13:30 Tetiş Yapı Elazığspor - Hatayspor
16:00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor
19:30 Boluspor - Gençlerbirliği

AVRUPA\'DAN FUTBOL
19:30 Celta Vigo - Eibar (Okay Yokuşlu)
21:00 Lille - Caen (Zeki Çelik)

TFF 2. ve 3. Lig\'de 10\'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak

BASKETBOL
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - İstanbul BBSK
15:15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe
17:30 TOFAŞ - Galatasaray

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14:00 Çukurova Basketbol - Gündoğdu Adana Basketbol
15:15 Botaş  - Mersin BŞB
16:00 Bellona Kayseri Basketbol  - OGM Ormanspor
17:00 İzmit Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

EFELER LİGİ
14:00 Galatasaray - Halkbank

GÜREŞ
- Macaristan\'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromende müsabakalar yapılacak.

SU JETİ
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Tunceli\'de başlayacak.

10:30 Sesi Görenler Ligi 2018 sezonu oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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