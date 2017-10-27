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Spor

27 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM 'CANER' Siyah-beyazlı kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz edecek

27 Ekim 2017 13:32

BEŞİKTAŞ\'TA GÜNDEM \'CANER\'
Siyah-beyazlı kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) Caner Erkin\'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu\'na itiraz edecek. Ayrıca Başkan Fikret Orman, Alanya Beşiktaşlılar Derneği\'nin 19.03’te başlayacak balosunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
TAKIM ALANYA YOLCUSU
11.00 Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.00 Siyah-beyazlılar, özel uçakla Alanya\'ya gidecek.
17.15 Takımın Alanya\'ya varışı

SPOR GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI SONA ERECEK
Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen \"Spor Güvenliği Çalıştayı\" sona erecek. (Basına kapalı)

11.00 Ampute Milli Takımı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı\'na (JÖAK) misafir olacak (Ankara)

GALATASARAY
-TFF Sağlık Kurulu Üyesi, Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği Başkanı Erkan Kazancı son yolculuğuna uğurlanacak (Şişli Camii/öğle namazı)
17.00 Trabzonspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR
-Galatasaray maçı hazırlıkları sürecek

FENERBAHÇE
Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek
ATİKER KONYASPOR
Atiker Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı (Görüntülü-Fotoğraflı)
SÜPER LİG
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
TFF 1. LİG
18.00 Samsunspor - Gaziantepspor 

THY AVRUPA LİGİ
19.45 Anadolu Efes - CSKA Moscow
21.30 Panathinaikos - Fenerbahçe Doğuş

MİLLİ GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL: \'\'Hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda yeniden şampiyon olmak\'\'
\"2018 yılı benim için daha tecrübeli yere daha sağlam basan bir şekilde gidecek
\'\'2018 yılına yine Avrupa Şampiyonluğu ile başlamak İstiyorum\'\'
\"Kendi kilomda bir rakiple güreşmek yerine iki ya da üç rakiple güreşerek kondisyon açığımı kapatmaya çalışıyorum\"
\'\'Öldükten sonra organlarımı bağışlayabilirim\'\'

 

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