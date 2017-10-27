27 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ\'TA GÜNDEM \'CANER\'

Siyah-beyazlı kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) Caner Erkin\'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu\'na itiraz edecek. Ayrıca Başkan Fikret Orman, Alanya Beşiktaşlılar Derneği\'nin 19.03’te başlayacak balosunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

TAKIM ALANYA YOLCUSU

11.00 Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Siyah-beyazlılar, özel uçakla Alanya\'ya gidecek.

17.15 Takımın Alanya\'ya varışı

SPOR GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI SONA ERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen \"Spor Güvenliği Çalıştayı\" sona erecek. (Basına kapalı)

11.00 Ampute Milli Takımı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı\'na (JÖAK) misafir olacak (Ankara)

GALATASARAY

-TFF Sağlık Kurulu Üyesi, Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği Başkanı Erkan Kazancı son yolculuğuna uğurlanacak (Şişli Camii/öğle namazı)

17.00 Trabzonspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

-Galatasaray maçı hazırlıkları sürecek

FENERBAHÇE

Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı (Görüntülü-Fotoğraflı)

SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

TFF 1. LİG

18.00 Samsunspor - Gaziantepspor

THY AVRUPA LİGİ

19.45 Anadolu Efes - CSKA Moscow

21.30 Panathinaikos - Fenerbahçe Doğuş

MİLLİ GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL: \'\'Hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda yeniden şampiyon olmak\'\'

\"2018 yılı benim için daha tecrübeli yere daha sağlam basan bir şekilde gidecek

\'\'2018 yılına yine Avrupa Şampiyonluğu ile başlamak İstiyorum\'\'

\"Kendi kilomda bir rakiple güreşmek yerine iki ya da üç rakiple güreşerek kondisyon açığımı kapatmaya çalışıyorum\"

\'\'Öldükten sonra organlarımı bağışlayabilirim\'\'