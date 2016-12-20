27 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 27 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianamede Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında gerçekleşen ve bu askeri birlikten darbeye katılan personel ile ilgili olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma evrakının, fezlekeyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

Albay Ümit Tatan'ın "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede şu isimler "şüpheli" olarak yer aldı:

"Ümüt Ari̇f Bağ, Ahmet Balaban, Türkay Bi̇lge, Fati̇h Ceylan, Hüseyi̇n Çakıroğlu, Mustafa Çokangın, Emre Demi̇r, Süleyman Ektaş, Burak Erhan, Soner Erol, Yücel Fındık, Fi̇kret Gi̇rgi̇n, Murat Güler, Mustafa Güngör, Ramazan Gürkaynak, Eray Hazır, İzzet Henek, Hali̇t Kabi̇l, Emre Kahraman, Temel İlter Pala, Mehmet Sağlam, Umut Taşcı, Veli̇ Tüven, Dursun Varlı, Özalp Yeşi̇l, Murat Yeşi̇lyurt, Harun Yıldız."

İddianamede sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları istendi.

İddianamede bazı sanıkların ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da mahkumiyetleri talep edildi.

"Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda"

İddianamede halen ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden 'FETÖ' mensubu değişik rütbelerdeki bir kısım asker ile onlarla birlikte hareket eden sivil şüphelilerin 15 Temmuz 2016'da silahlı askeri darbe teşebbüsünde bulundukları belirtilerek, darbe girişimi gecesi Ankara ve İstanbul'da yaşananlar hatırlatıldı.

Darbe teşebbüsü sırasında büyük kısmı sivil toplam 246 kişinin öldüğü ve 3 bin civarında kişinin de yaralandığı, bu ölüm ve yaralamaların, darbecilerin sivil halkı uçaklarla bombalaması, helikopterlerden ve tanklardan ağır ateşli silahlarla ateş etmeleri suretiyle gerçekleştiği aktarılan iddianamede, darbecilerin suikast amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu otele baskın yaptıkları, Erdoğan'ın 15 dakika önce otelden ayrılması nedeniyle suikast girişiminden kurtulduğu vurgulandı.

Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla gelen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki konvoya da darbeci askerlerin silahlı saldırıda bulunduğu, konvoyun yolu değiştirerek başka bölgeye intikal etmesi ve korumaların karşılık vermesi sayesinde kurtulduğu ifade edilen iddianamede, 'FETÖ' mensubu askerlerin darbe planlaması çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da arasında bulunduğu birçok komutanın rehin alındığına yer verildi.

İddianamede, darbe teşebbüsüne ilişkin, çeşitli savcılıklarca yürütülen soruşturmalardaki şüpheli beyanları da özetlenerek, "darbe teşebbüsünün Fetullah Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden TSK içerisinde yapılanmış ve örgütlenmiş FETÖ mensuplarınca gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı" bildirildi.

İddianamede, şöyle denildi:

"15 Temmuz 2016'da, Türk ordusu içerisinde örgütlenmiş olan Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda hareket eden bir kısım askerler ağır ve vahim savaş silahlarıyla toplumu korkutmak, yıldırmak ve sindirmek için sivil insanlar üzerine ateş ettikleri, bir kısım insanları öldürdükleri ve bir kısım insanları da yaraladıkları, bu yöntemle ve bu eylemler sonucunda devlet yönetimini ele geçirmek istedikleri, ülkede yaşayan insanların anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarını kullanmalarını engelledikleri, bir kısım insanların yaşama hakları ellerinden alındığı, bazı üst düzey kamu görevlileri rehin alınmış ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmış, bir kısım insanların seyahat özgürlükleri ellerinden alındığı, bazı televizyon kuruluşları ele geçirilerek gazetecilerin haber verme ve vatandaşların da haber alma özgürlüklerinin kısıtlandığı, kamu düzeninin bozulduğu ve ülkenin iç güvenliğinin çok ciddi bir tehlikeye maruz bırakıldığı, sonuç olarak askeri darbe teşebbüsüne ilişkin belirtilen eylemlerin Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde bir terör eylemi niteliğinde olduğu ve bu darbe teşebbüsü ile terör eylemlerini 'FETÖ' mensuplarının gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır."

İddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine ilişkin daha önce, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edildiği Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin biri 18, biri 69 kişi hakkında iki iddianameyi mahkemeye göndermiş, bunlardan biri Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.