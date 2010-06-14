27 AB ülkesi 'ekonomi hükümeti' kuruyor

T24 - Almanya ve Fransa, 27 AB ülkesi ile bir "ekonomi hükümeti" kurulması konusunda anlaşma sağladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de biraraya geldi.



Merkel, başbakanlıktaki görüşmeden sonra Sarkozy ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa'nın geleceğini belirleyecek "ekonomi hükümetine" tüm AB ülkelerinin dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek, İstikrar Paktının şartlarına uymayan üye ülkelerin oy hakkının elinden alınması konusunda da Sarkozy ile görüş birliği içinde olduğunu söyledi.



Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde Kanada Başbakanı Stephen Harper'e bir mektup göndererek bazı ortak taleplerini de ileteceklerini ifade eden Merkel, gelecekteki krizlerin yükünün vatandaşlara yüklenmemesi için bankalardan vergi alınmasını ve bir transaksiyon vergisi getirilmesini isteyeceklerini kaydetti.



Merkel, AB bünyesinde ek kurumların yaratılmasını istemediklerini, ancak gerekli bazı düzenlemeler için AB sözleşmelerinde değişiklik yapılmasını da istediklerini sözlerine ekledi.



Sarkozy de, Avrupa'nın geleceği için Fransa'nın Almanya ile tek bir ses ile konuşmaya kararlı olduğunu belirterek, "Ekonomi hükümetinin" 27 AB ülkesinin katılımıyla oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını, ancak pragmatik davranmak istediklerini, bu nedenle gerekli görüldüğü takdirde sadece 16 avro ülkesinin de biraraya gelerek sorunları ele alabilmesine karar verdiklerini söyledi.



Sarkozy, İstikrar Paktı şartlarını yerine getirmeyen ülkelerin oy haklarının elinden alınması için gerekli sözleşme değişikliklerinin yapılması konusunda da AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile görüşeceklerini kaydetti.





