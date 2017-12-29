T24 LogoT24 Logo
Gündem

267 gün sonra tahliye edilen Emre İper: Ahmet'in hepinize selamı var

İper'in ByLock kullandığı iddia edilmişti, telefonunda yapılan incelemede uygulamaya ait herhangi bir iz bulunamamıştı

29 Aralık 2017 18:20

'FETÖ'nün 'kripto haberleşme ağı' olarak bilinen Bylock uygulamasının 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında yüklendiğinin açıklanması sonrası 267 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesinin muhasebecisi Emre İper, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden akşam saatlerinde tahliye edildi.

Emre İper yaptığı ilk açıklamasında, "Ahmet'in hepinize selamı var" dedi. Geçmiş olsun diyenlere, "Daha geçmedi, adalet yerini bulmadı. İçeride o kadar insan var" yanıtını verdi.

Bilirkişi "Telefonda Bylock'a dair bir ize rastlanmadı" demişti 

İper’in davası, ana Cumhuriyet davası ile birleştirilmişti. Gazete avukatlarının talebi üzerine İper’in telefonlarını inceleyen adli bilirkişi Koray Peksayar, “İper’e ait telefonun yedeğinde yapılan arama sonucunda Bylock adlı yazılımın kurulduğuna ya da kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanmamıştır” sonucuna vardı.

2. bilimsel uzman görüşü hazırlayan Tuncay Beşikçi de raporunda İper’in telefonunda ByLock yüklü olmadığı ve hiçbir zaman da bu programı kullanmadığını bildirdi. Buna karşılık İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle İper’in tahliye talebini reddetmişti.

İper'in avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından sonra hazırladıkları dilekçeyle tahliyeye yönelik başvuruda bulundu.

Talebin değerlendirilmesinin ardından 267 gündür tutuklu olan İper'in tahliyesine karar verildi.

İpler akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. 

Emre İper yaptığı ilk açıklamasında, "Ahmet'in hepinize selamı var" dedi. Geçmiş olsun diyenlere, "Daha geçmedi, adalet yerini bulmadı. İçeride o kadar insan var" yanıtını verdi.

 

10 tuzak program

Çalışma sonucunda FETÖ’nün ByLock’un deşifre olma ihtimaline karşın, bazı uygulamalar yazdığı, bu uygulamaları indirenlerin ise ByLock sunucusuna yönlendirilmelerinin sağlandığı tespit edildi. Namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama gibi 10 dolayında programı indirenlerin farkında olmadan ByLock sunucusuna yönlendirildiği belirlendi. O programlardan bazıları şöyle:

Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En Ucuz Fiyat Mor, Almanca- Türkçe Sözlük, Araba2.com.

 

ETİKETLER

Yusuf Emre İperByLock
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-12-29T18:20:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/267-gun-sonra-tahliye-edilen-emre-iper-ahmetin-hepinize-selami-var,523579","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/267-gun-sonra-tahliye-edilen-emre-iper-ahmetin-hepinize-selami-var,523579"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24