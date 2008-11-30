265 bin göçmen alacak!

Kanada kaynakçı, sıhhi tesisatçı, aşçı, lokanta yöneticisi, inşaat şantiye şefi gibi meslek dallarında 265 bin göçmen kabul edeceğini açıkladı.



Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılında 156 bin 600'ü ekonomi kategorisinde, 71 bini ailelerin yakınları ve geri kalan 37 bin 400'ü de insani amaçlarla olmak üzere toplam 265 bin yeni göçmen kabul edileceğini belirtti.



Ticaret amaçlı başvurulara öncelik vereceklerini ve bu başvuruların sonuçlandırılmasında geçen sürenin kısaltılacağını kaydeden Bakan Kenney, bununla ülke ekonomisine dinamizm kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.



Kendi alanında yetişmiş kalifiye ve tecrübeli elemanları tercih edeceklerini açıklayan Kenney, ilk defa bu yıl kaynakçı, sıhhi tesisatçı, aşçı, lokanta yöneticisi, inşaat şantiye şefi gibi meslek dallarında göçmen kabul edeceklerini kaydetti.



Öte yandan, muhalefetteki Yeni Demokrat Parti Genel Başkanı Jack Layton'ın federal milletvekili olan eşi Olivia Chow, açıklanan planı “saçmalık” olarak nitelendirdi.



Ülkede binlerce insanın ya işini kaybettiğini ya da geçici olarak işten çıkarıldığını hatırlatan Chow, “Bu Kanada ekonomisi için de gelecek insanlar için de kötü bir durum. Bu kadar iş ihtiyacı olan insan varken, yeni göçmen getirmek akıl işi değil. Üstelik bu insanların çoğu ailelerini getiremeyecekler. Bu da sosyal birçok sorunu beraberinde getirecek. Bu açıkça saçmalık ve bir imkânı kendi çıkarları için kullanmaktır” diye konuştu.



Kanada'ya en fazla göçmen Çin'den geliyor. Bu ülkeyi, sırasıyla Hindistan, Pakistan ve Güney Amerika ülkeleri izliyor.

