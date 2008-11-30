T24 LogoT24 Logo
Dünya

265 bin göçmen alacak!

Kanada kaynakçı, tesisatçı, aşçı, inşaat şantiye şefi gibi meslek dallarında 265 bin göçmen kabul edeceğini açıkladı.

30 Kasım 2008 02:00

Kanada kaynakçı, sıhhi tesisatçı, aşçı, lokanta yöneticisi, inşaat şantiye şefi gibi meslek dallarında 265 bin göçmen kabul edeceğini açıkladı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılında 156 bin 600'ü ekonomi kategorisinde, 71 bini ailelerin yakınları ve geri kalan 37 bin 400'ü de insani amaçlarla olmak üzere toplam 265 bin yeni göçmen kabul edileceğini belirtti.

Ticaret amaçlı başvurulara öncelik vereceklerini ve bu başvuruların sonuçlandırılmasında geçen sürenin kısaltılacağını kaydeden Bakan Kenney, bununla ülke ekonomisine dinamizm kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kendi alanında yetişmiş kalifiye ve tecrübeli elemanları tercih edeceklerini açıklayan Kenney, ilk defa bu yıl kaynakçı, sıhhi tesisatçı, aşçı, lokanta yöneticisi, inşaat şantiye şefi gibi meslek dallarında göçmen kabul edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, muhalefetteki Yeni Demokrat Parti Genel Başkanı Jack Layton'ın federal milletvekili olan eşi Olivia Chow, açıklanan planı “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Ülkede binlerce insanın ya işini kaybettiğini ya da geçici olarak işten çıkarıldığını hatırlatan Chow, “Bu Kanada ekonomisi için de gelecek insanlar için de kötü bir durum. Bu kadar iş ihtiyacı olan insan varken, yeni göçmen getirmek akıl işi değil. Üstelik bu insanların çoğu ailelerini getiremeyecekler. Bu da sosyal birçok sorunu beraberinde getirecek. Bu açıkça saçmalık ve bir imkânı kendi çıkarları için kullanmaktır” diye konuştu.

Kanada'ya en fazla göçmen Çin'den geliyor. Bu ülkeyi, sırasıyla Hindistan, Pakistan ve Güney Amerika ülkeleri izliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24