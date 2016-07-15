263 milyon çocuk okula gidemiyor



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Almanya'nın Bonn kentinde açıkladığı rapora göre, dünya genelinde 263 milyon çocuk okula gitmiyor. Okula gitmeyen çocukların sayısı, Avrupa nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor.

Raporda dünya genelinde ilkokul çağındaki 6 ila 11 yaşları arasındaki 61 milyon kız ve erkek çocuğunun, ortaokul çağındaki 12 ila 14 yaşları arasındaki 60 milyon kız ve erkek çocuğunun ve lise çağındaki 15 ila 17 yaşları arasındaki 142 milyon çocuğun okula gitmediği açıklandı.

UNESCO'nun verilerine göre çocukların okula gitmediği bölge ve ülkelerin başında Güney Afrika geliyor. Afrika'nın güney bölgelerinde 6 ila 11 yaş arası çocukların beşte birinden fazlası ve 12 ila 14 yaşları arasındaki gençlerin üçte biri okula gitmiyor.

15 ila 17 yaşları arasındaki çocukların da yaklaşık yüzde 60'ının okula gitmediğine yer veriliyor. Çocukların okula gönderilmeme gerekçelerinin başında cinsiyet adaletsizliği, okullara uzak mesafe ve yoksulluk geliyor.

Çocukların çatışma bölgelerinde şansı yok

Dünya genelindeki silahlı çatışmalar da çocukların okula gitmeleri önünde engel teşkil ediyor. Dünya genelinde ilkokul çağında okula gitmeyen kız ve erkek çocuklarının yüzde 35'i kriz bölgelerinde yaşıyor. Ortaokul çağında olup okula gidemeyenlerin yüzde 25'i ve lise çağında okula gitmeyen gençlerin ise yüzde 18'i çatışmaların sürdüğü ülkelerde yaşıyor.

Raporda, yaşları büyük gençlerin daha az eğitim şansı olduğuna dikkat çekiliyor. 15 ila 17 yaşları arasındaki gençlerin okula gitmeme ihtimali 6 ila 11 yaşları arasındaki çocuklara göre beş kat daha fazla. Buna gerekçe olarak ülkelerdeki ilkokul çağındaki zorunlu eğitim gösteriliyor. Raporda ayrıca 15 ila 17 yaş grubundaki çocukların çoğunlukla çalışmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Hiç okula gitmeyen milyonlarca çocuk

Raporda, eğitimin kız ve erkek çocuklarına göre de değiştiğine yer veriliyor. Afrika'nın güneyinde hiç okula gitmeyen kız çocuklarının sayısının 9 milyonu bulduğu belirtilirken, erkek çocuklarında bu sayının 6 milyon olduğuna yer verildi. UNESCO, Güneydoğu Asya'da ise yaklaşık 5 milyon kız çocuğu ve 2 milyon erkek çocuğunun hiç okula gitmediğine dikkat çekti.