26.05.2015 - Alman basınından özetler

İrlanda'da hafta sonu yapılan halk oylamasıyla

eşcinsel evliliğe izin veren yasa kabul

edildi. Frankfurter Rundschau gazetesindeki yorum şöyle:

„1993 yılına kadar eşcinsel birliktelikler İrlanda'da cezaya tabiydi. Bu nedenle

çoğunluğu Katolik olan İrlandalıların eşcinsel evliliklere

anayasada izin verilmesini

öngören tasarıyı onaylamış olması bir devrime eşdeğer. Giderek daha çok ülkede

homofobik görüşlerin politikayı yönlendirdiği bir dönemde bu, dikkate değer bir

oylama. Liberalleşme çağı sona erdi. Küresel gelişmeler vatandaşlık haklarının dünya

genelinde kabul edileceği umudunu yeşertmişti. İrlanda referandumu, bu umudun henüz

ölmediğini gösteriyor. Referandum, bizde de yeniden patlak veren tartışmada dar

görüşlü önyargıları bir kenara koymanın vaktinin geldiğini gösteriyor. Bu sadece

ülkede sağlıklı bir hukuk algısı oluşmasına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda

dünyanın her yerinde kovuşturmaya maruz kalan eşcinsellere de verilecek önemli bir

destek olur.”

Kölner Stadt Anzeiger, referandumun toplumun yapısına ilişkin önemli ipuçları

verdiği görüşünde:

“Eşcinsel

evlilikler konusundaki tartışma sadece eşcinsellerin hakları konusunda değil,

aynı zamanda eski ve yeni İrlanda arasındaki kültür savaşına dair bir tartışmaydı.

“Hayır” oyu kullanan beş kişiden dördü, görüşünü eşcinsellere evlilik hakkı

tanınmasının evliliğin değerini düşüreceğini iddia ediyor. Ancak evet oyu verenler

bunun tam aksini savunuyor. Onlara göre, evlilik kurumunda eşitlik sağlanmış olması

evliliği tartışmaya açmıyor, aksine onun anlamını güçlendiriyor. Ve “Evet” onlar

için

modern ve dinamik bir İrlanda'nın manifestosu anlamına geliyor. İrlandalıların artık iş

bulmak için yabancı ülkelere göç etmek mecburiyetinde olmadıkları gibi, eşcinseller de

eşit vatandaşlar olarak birlikteliklerini evliliğe dönüştürmek için artık yabancı ülkelere

gitmek zorunda değiller.”

Neue Osnabrücker Zeitung ise Almanya'daki durumu taşımış yorum sütunlarına:

“İrlandalılar

Avrupa'yı şaşırttı. İrlanda halkının büyük çoğunluğu eşcinsel

evliliğin

yasalar önünde kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Oysa ülkeleri yıllardır koyu

Katolik ve muhafazakar olarak bilinir. Almanya bunu kendine örnek alabilir. Burada

hala eşcinsel çiftlerin birlikte yaşaması ile ilgili net bir karara varılmıyor. Fakat geçmiş

yıllarda bir takım gelişmeler olmadı değil. Ne var ki, ‘kayda geçen birliktelik' de kalıcı

bir çözüm değil. Hem Federal Hükümet hem de Federal Anayasa Mahkemesi

toplumsal gerçekliği tanımak ve eşcinsellere evlilik yolunu açabilmek için bir nebze

İrlanda cesaretine ihtiyaç duyuyor. Anketler, Alman halkının bu konuya siyasetçilerden

daha ılımlı yaklaştığını gösteriyor."

Stuttgarter Zeitung Almanya'daki muhafazakar partilerin seçmenlerin eşcinsel evlilik

konusundaki görüşlerini iyi analiz edemediği yorumuna yer veriyor:

„Gerçek anlamda eşcinsel evliliklerin Almanya'da yürürlüğe girmesi zaman alacaktır.

Muhafazakar partiler CDU ve CSU için bu çoktan sembolik bir tartışmaya dönüşmüş

durumda. Hiç olmazsa eşcinsel evliliğin reddedilmesi ile, Angela Merkel'in pragmatik

gerekçelerle uzun zamandır unuttuğu muhafazakar değerler savunulmak isteniyor. Ne

var ki partinin önde gelenleri, seçmen kitlesinin bu konudaki düşüncelerine ilişkin

tahminlerinde büyük olasılıkla hatalı davranıyor. Zira İrlanda'daki rakamlar çok farklı

bir gerçekliği ortaya koyuyor."