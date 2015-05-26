26.05.2015 - Alman basınından özetler

İrlanda'da hafta sonu yapılan halk oylamasıyla
eşcinsel evliliğe izin veren yasa kabul
edildi. Frankfurter Rundschau gazetesindeki yorum şöyle:
„1993 yılına kadar eşcinsel birliktelikler İrlanda'da cezaya tabiydi. Bu nedenle
çoğunluğu Katolik olan İrlandalıların eşcinsel evliliklere
anayasada izin verilmesini
öngören tasarıyı onaylamış olması bir devrime eşdeğer. Giderek daha çok ülkede
homofobik görüşlerin politikayı yönlendirdiği bir dönemde bu, dikkate değer bir
oylama. Liberalleşme çağı sona erdi. Küresel gelişmeler vatandaşlık haklarının dünya
genelinde kabul edileceği umudunu yeşertmişti. İrlanda referandumu, bu umudun henüz
ölmediğini gösteriyor. Referandum, bizde de yeniden patlak veren tartışmada dar
görüşlü önyargıları bir kenara koymanın vaktinin geldiğini gösteriyor. Bu sadece
ülkede sağlıklı bir hukuk algısı oluşmasına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda
dünyanın her yerinde kovuşturmaya maruz kalan eşcinsellere de verilecek önemli bir
destek olur.”
Kölner Stadt Anzeiger, referandumun toplumun yapısına ilişkin önemli ipuçları
verdiği görüşünde:
“Eşcinsel
evlilikler konusundaki tartışma sadece eşcinsellerin hakları konusunda değil,
aynı zamanda eski ve yeni İrlanda arasındaki kültür savaşına dair bir tartışmaydı.
“Hayır” oyu kullanan beş kişiden dördü, görüşünü eşcinsellere evlilik hakkı
tanınmasının evliliğin değerini düşüreceğini iddia ediyor. Ancak evet oyu verenler
bunun tam aksini savunuyor. Onlara göre, evlilik kurumunda eşitlik sağlanmış olması
evliliği tartışmaya açmıyor, aksine onun anlamını güçlendiriyor. Ve “Evet” onlar
için
modern ve dinamik bir İrlanda'nın manifestosu anlamına geliyor. İrlandalıların artık iş
bulmak için yabancı ülkelere göç etmek mecburiyetinde olmadıkları gibi, eşcinseller de
eşit vatandaşlar olarak birlikteliklerini evliliğe dönüştürmek için artık yabancı ülkelere
gitmek zorunda değiller.”
Neue Osnabrücker Zeitung ise Almanya'daki durumu taşımış yorum sütunlarına:
“İrlandalılar
Avrupa'yı şaşırttı. İrlanda halkının büyük çoğunluğu eşcinsel
evliliğin
yasalar önünde kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Oysa ülkeleri yıllardır koyu
Katolik ve muhafazakar olarak bilinir. Almanya bunu kendine örnek alabilir. Burada
hala eşcinsel çiftlerin birlikte yaşaması ile ilgili net bir karara varılmıyor. Fakat geçmiş
yıllarda bir takım gelişmeler olmadı değil. Ne var ki, ‘kayda geçen birliktelik' de kalıcı
bir çözüm değil. Hem Federal Hükümet hem de Federal Anayasa Mahkemesi
toplumsal gerçekliği tanımak ve eşcinsellere evlilik yolunu açabilmek için bir nebze
İrlanda cesaretine ihtiyaç duyuyor. Anketler, Alman halkının bu konuya siyasetçilerden
daha ılımlı yaklaştığını gösteriyor."
Stuttgarter Zeitung Almanya'daki muhafazakar partilerin seçmenlerin eşcinsel evlilik
konusundaki görüşlerini iyi analiz edemediği yorumuna yer veriyor:
„Gerçek anlamda eşcinsel evliliklerin Almanya'da yürürlüğe girmesi zaman alacaktır.
Muhafazakar partiler CDU ve CSU için bu çoktan sembolik bir tartışmaya dönüşmüş
durumda. Hiç olmazsa eşcinsel evliliğin reddedilmesi ile, Angela Merkel'in pragmatik
gerekçelerle uzun zamandır unuttuğu muhafazakar değerler savunulmak isteniyor. Ne
var ki partinin önde gelenleri, seçmen kitlesinin bu konudaki düşüncelerine ilişkin
tahminlerinde büyük olasılıkla hatalı davranıyor. Zira İrlanda'daki rakamlar çok farklı
bir gerçekliği ortaya koyuyor."