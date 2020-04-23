26 yıl önce Çiller'in koltuğuna oturan çocuk: Bugünkü aklım olsa eşitsizlikleri söylerdim

26 yıl önceki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında dönemin başbakanı Tansu Çiller'in koltuğuna oturan Mine Yenice Kurtoğlu, o gün Çiller'in “Terör ya bitecek ya bitecek” sözünü kullandığını hatırlatırken, “Bugün olsa çocuklar arasındaki eşitsizliği gündeme getirirdim” dedi.

RS FM'de Atilla Güner'e konuk olan Devlet Opera ve Balesi solisti Kurtoğlu, 23 Nisan 1994'de yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘'Başbakan Tansu Çiller'in yanına gideceğim birkaç hafta öncesinden belli olmuştu. Okula haber vermişlerdi. 5. Sınıf öğrencisi 10- 11 yaşlarındaydım. Çok heyecanlanmıştım ama benden daha çok çevrem heyecanlanmıştı. Büyüklerimin heyecanını görünce ‘'galiba önemli bir şey oluyor" dedim. Okul çok heyecanlıydı onu hatırlıyorum. Ankara'da bir okul seçilmiş ve Cumhuriyet tarihinde ilk kadın Başbakanın koltuğuna oturulacak ve oturan kişi de bir kız.

"Küçüklüğümde TV karşısında açık oturumları izlemeye çok meraklıydım. Politikacılar o zamanlar demokratik bir şekilde karşı karşıya gelip tartışabiliyorlardı. Bende onları izlemeye çok meraklıydım. Başbakanlığın önünde Tansu Çiller'in yardımcıları karşılamıştı. Çok fazla heyecanlanmamam için beni telkin ediyorlardı. Kalabalık olacağını, Milletvekillerinin olacağını ve gazetecilerin olacağını söylediler.

"Terör ya bitecek ya bitecek"

"Meraktan dolayı izlemiş olduğum açık oturumlardan Tansu Çiller'in ‘'Terör ya bitecek ya bitecek" sözü aklımda kalmış. Terörün en yoğun olduğu zamanlardı. O cümle bana çok güçlü bir cümle gelmişti. Tansu hanım çok sıcaktı, benimle çok ilgilendi. Bana ne söylemek istersin denildiğinde ‘'Terör ya bitecek ya bitecek" dedim elimi Tansu hanımın masaya vurduğu gibi vurdum. Benim için çok şaşırtıcı bir andı. Tansu hanım o gün benim o söylemimden etkilendiğini düşünüyorum ki gittiği bir çok yere, okuldan beni çağırtıp götürürdü. O güne ait sadece fotoğraf var ama video görüntülerini çok aramama rağmen bulamadım. Çok üzüldük."

"P ek bir şeyin değişmediğini görüyorum"

Atilla Güner'in tekrardan aynı güne dönseniz aynı koltukta olsanız, ‘'Terör ya bitecek ya bitecek" mi derdiniz başka bir şey söylemek ister miydiniz? Sorusunu şöyle cevapladı:

"Şu anda da aynı şeyler devam ediyor. O günlerden bugüne baktığımız zaman pek bir şeyin değişmediğini görüyorum. 23 Nisan bayramı adına söylemem gerek bir şey olsa eşitsizliğin olduğunu söylerim, öyle düşünüyorum."