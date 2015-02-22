26 yaşından küçükler servis şoförü olamayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, servis şoförleri için yaş sınırı kriteri getirdiklerini belirterek, 26 yaşının altındaki kişilerin artık hiçbir şekilde servis şoförü olarak çalışamayacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından gündeme gelen servis araçlarıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Elvan, servis şoförlerine yönelik yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Mevcut uygulamada, servis şoförlerine ilişkin herhangi bir yaş sınırlaması olmadığını kaydeden Elvan, 18 yaşını dolduranların servis şoförü olarak çalışabildiğini söyledi. Elvan, "Biz bunda bir değişikliğe gittik, herhalde tahminim pazartesi günü, muhtemelen yönetmeliğimiz yayınlanır. Şehirlerarası otobüs şoförleri için bir şart var, 26 yaş. Yaşının en az 26 olma şartı. Bu uygulamayı servis şoförleri için de getirdik. Yani 26 yaşının altındaki vatandaşlarımız hiçbir şekilde servis şoförü olarak artık çalışamayacaklar" diye konuştu.

Elvan, düzenlemenin, eğitim ve öğretim süreci devam ettiği için, aksama olmaması amacıyla 1 Eylül 2015 itibariyle uygulamaya konulacağını belirtti. Lütfi Elvan, daha önce aranan 3 yıl süreyle E sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartını 5 yıla çıkardıklarını açıklayarak, "B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartını ise 5 yıldan 7 yıla çıkardık, böylece daha emniyetli, daha güvenli bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz" dedi.