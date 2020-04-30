26 yaşındaki polis, kanser tedavisi gördüğü hastanede Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Ertoy'un, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşamını yitiren emniyet mensubunun tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs (Covid-19) test sonucuna göre ölüm nedeni bulaşıcı hastalık olarak tespit edildiği duyuruldu.

Polis memuru Ertoy, aynı gün Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.

26 yaşında olan ve mesleğine 2015 yılında başlayan Mehmet Ertoy'un Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalı ada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.