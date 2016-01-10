26 yaşındaki 'hacker'a 334 yıl hapis

Bilgisayar dünyasında ’dahi çocuk’ olarak adlandırılırken, korsanlıktan yakalanınca 199 yıl hapis cezasına mahkum olan 26 yaşındaki Onur Kopçak, devam eden bir başka davada 135 yıl hapis cezası daha ceza aldı. Böylece Kopçak'a verilen hapis cezası 334 yıla ulaştı.

DHA'da yer alan habere göre; bilişim suçu işlemekten toplam 334 yıllık tarihin en ağır cezasına mahkum olan Mersinli genç, yattığı Osmaniye Cezaevi’nden mahkemeye mektup göndererek "Astronomik hapis cezalarıyla amaçlanılan kazanımın ne olduğu muammadır. Kararı hiç bir şekilde hak etmedim. Yürürlükteki kanun maddelerinden hareketle bir çözüm üretilemeyeceğine inandığım için kararı temyiz etmiyorum" dedi.

Onur Kopçak’ın da aralarında bulunduğu 11 genç, bankaların internet sitelerinin benzerlerini yapıp, bir çok müşterinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Durumu fark eden 43 müşterisinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını anlayan bankanın şikayetçi olması üzerine çalışma yapan polis, Onur Kopçak ve suç ortaklarını yakaladı. Kopçak ve arkadaşları hakkında Mersin 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 49 ayrı dava açıldı. Kopkaç 2013’de toplam 199 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi tarafından da onandı.

Cezaevinde yatan Kopçak hakkında, aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiası ile Mersin 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan başka bir davada ise 11 ayrı vatandaşın kart bilgilerini bilişim yolu ile ele geçirip, dolandırıcılara kullandırttığı iddiası ile toplam 135 yıl hapis cezası verildi. Askerliğini bile yapmamış olan Kopçak 199 yıl 7 ay 10 günlük hapis cezasının şokunu atlatamadan 135 yıl daha ceza alınca, kararı temyiz etmek yerine boykot yapmayı seçti.

'Ten rengimi bile hatırlamazsınız'

İlgili yasalara göre 28 yıl hapis yatacak olan Onur Kopçak, yattığı Osmaniye Cezaevi’nden mahkemeye mektup gönderdi. Kopçak mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Bir asır 35 yıl cezamın onanmasını talep ediyorum. Sayın başkanım, yukarıda bilgileri yazılı dava dosyanızda yargılandım. Beni yalnızca bir kez görüntülü sistemde görmekle 135 yıl hapis cezası verdiniz. Şuan sorulsa, ten rengimi bile hatırlamayacağınıza eminim. Bilişim suçlarındaki zincirleme suç hükümlerinin yetersizliği, toplumsal istikrar mı sağlıyor anlamış değilim. Verilen astronomik hapis cezalarıyla amaçlanan kazanımın ne olduğu da muammadır. Kararı hiçbir şekilde hak etmediğim halde Yargıtay kurumunda, yürürlükte olan kanun maddelerinden hareketle çözüm üretemeyeceğine dair kuvvetli olan inancım, kararı temyize gerek görmemiştir."

Onur Kopçak’ın kardeşi hakkında da benzer suçlardan açılan davalar bulunuyor.